Echa a andar el Complejo Deportivo de Costacabana, con la primera piedra de un nuevo pulmón deportivo y social

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del futuro Complejo Deportivo Polivalente de Costacabana, una actuación impulsada, de manera conjunta, por las áreas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes. En concreto, supondrá una inversión municipal de 2,86 millones de euros y permitirá transformar más de 10.000 metros cuadrados del barrio en un espacio abierto, accesible y sostenible destinado al deporte, la convivencia y el encuentro vecinal. El plazo de ejecución previsto para esta actuación es de doce meses.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto responde a una visión de ciudad en la que el deporte se convierte en una herramienta de cohesión social, bienestar y mejora de la calidad de vida. De hecho, ha apuntado que "las ciudades modernas tienen en el deporte uno de los mayores factores de dinamización social. Los almerienses hemos incorporado la práctica deportiva a nuestros hábitos cotidianos y desde el Ayuntamiento seguimos comprometidos con la creación de espacios e instalaciones adecuadas para todos los deportes y para todas las edades". Añade que "se trata de un proyecto muy meditado y ajustado a las necesidades reales del barrio".

Cabe destacar que la actuación se desarrollará sobre una parcela de 10.354 metros cuadrados y contempla la reforma y ampliación de la actual piscina cubierta, la urbanización de todo el entorno y la creación de un gran parque público que permitirá recuperar espacio para las personas y generar nuevas oportunidades de convivencia.

Mucho más que una instalación deportiva

Durante su intervención, Vázquez ha querido destacar el marcado componente social de una actuación que trasciende la mera construcción de equipamientos deportivos. En este sentido, ha explicado que el proyecto permitirá abrir y permeabilizar una zona que hasta ahora funcionaba de forma aislada, eliminando barreras físicas y creando itinerarios accesibles e integradores que conectarán diferentes espacios del barrio. Destaca que la actuación incorpora además un gran parque urbano concebido como un espacio público para todas las edades, con zonas de estancia, sombra y convivencia, áreas de juegos infantiles, equipamientos biosaludables, zona de calistenia y dos nuevas plazas abiertas a las calles Garona y Rubén Darío.

Deporte, accesibilidad y sostenibilidad

El nuevo complejo deportivo ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad social, ecológica y económica, combinando accesibilidad universal, eficiencia energética y funcionalidad. En la misma línea, entre sus principales dotaciones destaca una piscina cubierta concebida para la práctica de la natación y de actividades acuáticas inclusivas dirigidas a personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, programas educativos y actividades de fitness acuático. Es más, la actuación contempla también una pista polideportiva de uso libre para fútbol sala y baloncesto, amplias zonas verdes, cafetería-bar y espacios auxiliares para el mantenimiento de las instalaciones. De igual modo, el complejo incorporará placas fotovoltaicas y vegetación adaptada al clima almeriense, apostando por un modelo de bajo consumo hídrico y reducido mantenimiento.

Obra en tres fases

Durante el acto, el director de obra, José Antonio Cuerva, ha explicado la planificación prevista para una actuación cuyo principal objetivo es recuperar para la ciudad una instalación que llevaba años sin desarrollar plenamente todo su potencial. Ha explicado que las obras se ejecutarán en tres fases. Así, la primera, ya iniciada, contempla el vallado exterior del recinto, la construcción del centro de transformación y la realización de las acometidas necesarias para el funcionamiento de las futuras instalaciones. En el caso de la segunda fase se centrará en la reforma y ampliación de la piscina cubierta, incluyendo la renovación de accesos y la modernización de la imagen del edificio, mientras que la tercera permitirá desarrollar el nuevo parque urbano y completar la integración del complejo con el entorno. Según ha señalado, uno de los objetivos fundamentales de esta última fase será eliminar barreras físicas existentes y mejorar la conexión entre los distintos niveles y calles del barrio, generando un espacio más permeable, accesible e integrado en la trama urbana.