'Cooltural Fest' confirma los primeros artistas que actuarán en el festival en 2026

Cooltural Fest 2026 ya tiene sus primeros siete nombres confirmados y una declaración de intenciones bien clara: seguir siendo la experiencia musical de festival más inclusiva de Europa, destacando la singularidad que le ha llevado a ser reconocido como el Mejor Festival Mediano en varios premios nacionales e internacionales.

“La aventura empieza en Almería y queremos que tú la vivas…a tu manera. Diversas miradas, diversas formas de vivirlo; todas válidas bajo un mismo espíritu” es el leitmotiv de una edición en la que el festival que organiza Crash Music seguirá siendo un motor dinamizador del primer fin de semana de las fiestas patronales de la ciudad y que vivirá su novena edición del 20 al 23 de agosto de 2026.

Los siete primeros nombres de bandas y artistas que se suman a este nuevo paso hacia delante de Cooltural Fest son: Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

Una primera ronda que viene a confirmar las buenas sensaciones de la venta ‘a ciegas’ realizada el pasado domingo, que agotó su cupo en menos de 24 horas, y que tendrá ahora cuatro días de venta exclusiva para ‘los coolters’ que se hayan suscrito a la web oficial, que podrán hacerse con su abono para las jornadas en el recinto de conciertos del 21 y 22 de agosto, y distintas promociones desde hoy hasta el próximo 2 de noviembre. El día 3 de noviembre, lunes, se abrirá la venta general. Además, existe un descuento especial para personas con discapacidad acreditada de forma oficial.