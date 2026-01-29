El bulevar de Vícar celebra 20 años como eje social, cultural y deportivo del municipio

El bulevar de Vícar cumple veinte años desde su inauguración, consolidándose como uno de los espacios más emblemáticos y reconocibles del municipio. A lo largo de estas dos décadas, este paseo ha sido testigo del crecimiento de la localidad y de la evolución de una zona que se ha convertido en punto de referencia para vecinos y visitantes, combinando zonas verdes, áreas peatonales y espacios para el ocio.

Desde sus inicios, el bulevar ha jugado un papel clave en la vida social y cultural de Vícar. En él se han celebrado numerosos eventos, actividades deportivas, ferias y encuentros vecinales, reforzando su función como lugar de convivencia y cohesión social. Además, su diseño ha contribuido a mejorar la movilidad y la calidad urbana, apostando por un modelo de ciudad más amable y accesible.

Con motivo de este 20 aniversario, el Ayuntamiento de Vícar ha querido poner en valor la importancia del bulevar como símbolo del desarrollo del municipio y del compromiso con el bienestar ciudadano. Esta efeméride invita no solo a mirar al pasado y recordar su transformación, sino también a proyectar el futuro de un espacio que seguirá siendo protagonista en la vida diaria de Vícar durante muchos años más.