Almería XXI licita la construcción de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá

La Empresa Municipal de Vivienda Almería XXI ha iniciado el proceso de licitación para la construcción de un edificio residencial que albergará 92 viviendasprotegidas, además de locales comerciales, trasteros y plazas de aparcamiento. El proyecto se desarrollará en una parcela situada en el sector SUP-ACA 09/802, en la zona de la Vega de Acá, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de enero de 2026, según recoge el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación cuenta con proyecto técnico redactado por el estudio Lotoarq S.L.P. y dispone tanto de licencia municipal de obras como de calificación provisional. El presupuesto de licitación asciende a 13,2 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo previsto para la ejecución de las obras es de dos años.

Para hacer posible esta promoción, el Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó el pasado 27 de agosto la formalización de un préstamo hipotecario con Caixabank, por un importe máximo cercano a los 19,8 millones de euros, destinado a financiar el conjunto de la actuación.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, y consejera delegada de Almería XXI, Eloísa Cabrera, ha señalado que este nuevo trámite permite avanzar en el calendario previsto y comenzar las obras durante el primer trimestre de 2026. Ha destacado, además, que la promoción se ubica en una de las áreas con mayor crecimiento residencial de la capital, como es la Vega de Acá.

Cabrera ha recordado que esta iniciativa se suma a otras promociones que la empresa municipal tiene en marcha en distintos puntos de la ciudad, como el Casco Histórico, Nueva Andalucía y la propia Vega de Acá. Todas ellas forman parte del objetivo municipal de superar las 600 viviendas impulsadas durante el presente mandato, en distintas modalidades de acceso como venta, alquiler y alquiler con opción a compra.

La promoción se levantará sobre una parcela de algo más de 3.700 metros cuadrados y contará con una edificabilidad superior a los 13.000 metros cuadrados. El conjunto estará formado por dos bloques residenciales dispuestos de norte a sur, con fachadas orientadas al este y al oeste y separados entre sí conforme a la normativa urbanística vigente.

El primero de los edificios, ubicado en la parte este de la parcela, tendrá planta baja y siete alturas, y acogerá 53 viviendas. Dispondrá de tres ascensores, zonas comunes, una veintena de trasteros en planta baja y un local comercial con acceso directo desde la calle. El segundo bloque contará con planta baja y cinco plantas, albergará 39 viviendas, dos ascensores, 22 trasteros y un espacio comunitario destinado a sala social con aseos.

En total, se proyectan 92 viviendas distribuidas en nueve tipologías diferentes: la mayoría serán de tres dormitorios, incluidas varias adaptadas para personas con movilidad reducida, junto a viviendas de dos y cuatro dormitorios.

Ambos edificios estarán unidos por un sótano común destinado a aparcamiento, con 92 plazas —una por cada vivienda— y 19 trasteros adicionales. El acceso al garaje se realizará mediante una rampa situada en el extremo sureste de la parcela, desde la avenida Cánovas del Castillo.

Las cubiertas serán planas y transitables, pensadas para uso comunitario y para albergar instalaciones, y el proyecto se completará con la urbanización de los espacios libres, que incluirán zonas ajardinadas y recorridos peatonales, con entrada principal desde la calle Nueva Sortina.

En cuanto al balance global de Almería XXI, la empresa municipal ha desarrollado hasta ahora 18 promociones que han permitido entregar 1.055 viviendas. Actualmente se ejecutan cuatro promociones en distintos puntos de la ciudad y, además de la ahora licitada, hay otras cuatro actuaciones en fase de tramitación que sumarán cerca de 180 nuevas viviendas. A ello se une el concurso en marcha para redactar los proyectos del PERI-NAN-02/106, en el Barrio Alto, donde está prevista la construcción de más de un centenar de viviendas destinadas al alquiler.