El Sorteo de El Niño deja en Almería el doble de dinero que el de Navidad

El 6 de enero de 2026 será un día inolvidable para Edu Linares.

Además de su cumpleaños, celebró que el despacho que regenta su familia en el núcleo de Las Cabañuelas (Plaza García Lorca) nunca antes había distribuido tanto dinero en un sorteo de la Lotería Nacional.

Era la primera vez que ofrecían el 45875.

Un número traducido en 7,3 millones de euros que recibirán los poseedores de los 97 décimos de este segundo premio del sorteo de El Niño, que fueron adquiridos por vecinos del barrio a través de ventanilla, una señora que se llevó 2 billetes completos y gracias a un revendedor que también extendió la suerte a Almería.

El Trébol Dorado ya tiene experiencias afortunadas; entre las que figura algún gordo de anteriores sorteos importantes.