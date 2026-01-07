LOTERÍA

El Sorteo de El Niño deja en Almería el doble de dinero que el de Navidad

La mayor cuantía la ha repartido la administración 2 de Vícar con más de 7 millones de euros gracias al número 45875

Onda Cero Almería

Vícar |

El 6 de enero de 2026 será un día inolvidable para Edu Linares.

Además de su cumpleaños, celebró que el despacho que regenta su familia en el núcleo de Las Cabañuelas (Plaza García Lorca) nunca antes había distribuido tanto dinero en un sorteo de la Lotería Nacional.

Era la primera vez que ofrecían el 45875.

Un número traducido en 7,3 millones de euros que recibirán los poseedores de los 97 décimos de este segundo premio del sorteo de El Niño, que fueron adquiridos por vecinos del barrio a través de ventanilla, una señora que se llevó 2 billetes completos y gracias a un revendedor que también extendió la suerte a Almería.

El Trébol Dorado ya tiene experiencias afortunadas; entre las que figura algún gordo de anteriores sorteos importantes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer