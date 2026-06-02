El 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería se consolida como uno de los más longevos de España

El Festival de Flamenco y Danza de Almería afronta su edición número 59 con una programación que volverá a convertir la ciudad en uno de los principales referentes del arte jondo durante el verano. Bajo el lema ‘Yo, Flamenco’, el certamen reunirá a destacados intérpretes del cante, el toque y el baile en una propuesta que servirá además como antesala de la celebración de su sesenta aniversario el próximo año.

La presentación oficial del programa ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Almería con la participación de representantes de las distintas instituciones que colaboran en la organización del evento. Durante el acto se puso de relieve la trayectoria del festival, considerado uno de los más veteranos y prestigiosos del panorama flamenco nacional.

La programación contará con más de una veintena de artistas y se desarrollará entre finales de junio y mediados de julio. Entre los nombres destacados figuran el guitarrista Tomatito, Pedro El Granaíno, La Macanita, Segundo Falcón, Aurora Vargas, Ezequiel Benítez, Esperanza Fernández, Rancapino Chico o Belén López, entre otros.

Durante la presentación se destacó el arraigo que el flamenco mantiene en la provincia gracias a una amplia cantera de artistas y a la actividad constante de peñas, asociaciones y espacios culturales que mantienen viva esta tradición a lo largo de todo el año.

Los responsables del festival subrayaron también la importancia de combinar el respeto por la herencia flamenca con la apertura a nuevas formas de creación artística. En este sentido, la programación volverá a ofrecer espacio tanto a figuras consolidadas como a jóvenes intérpretes que comienzan a abrirse camino en el sector.

La organización pretende que el certamen continúe siendo un punto de encuentro para aficionados y nuevos públicos, con actividades capaces de acercar el flamenco a diferentes generaciones y perfiles de espectadores.

Desde la Junta de Andalucía se valoró especialmente la colaboración institucional que hace posible el desarrollo del festival, destacando el respaldo conjunto de administraciones públicas y entidades colaboradoras para impulsar una cita cultural de referencia.

Asimismo, se resaltó la capacidad de adaptación que ha demostrado el festival a lo largo de sus casi seis décadas de historia, evolucionando en formatos y escenarios sin perder su esencia ni su prestigio dentro del circuito flamenco.

Por parte de la Diputación Provincial se puso el acento en el papel que desempeña esta cita como escaparate cultural y elemento de promoción de la identidad almeriense, contribuyendo además a dinamizar la actividad turística y cultural durante la temporada estival.

La programación se extenderá desde el 26 de junio hasta el 19 de julio con una docena de actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad. La información completa puede consultarse a través de la página oficial del festival y de los canales habituales de venta de entradas.

Como anticipo a los grandes espectáculos regresará una nueva edición de Plazeando, iniciativa que acerca el flamenco a plazas del casco histórico mediante actuaciones gratuitas al aire libre protagonizadas por artistas vinculados a la provincia.

Las actuaciones de este ciclo contarán con la participación de la bailaora Alba Segura, el cantaor Rafael Amador El Chumbito, el bailaor Manuel Daif y el espectáculo colectivo de Los Chiquitos de Almería, centrado en la cantera local.

La programación continuará con una gala dedicada a jóvenes talentos del flamenco andaluz que se celebrará en el Teatro Apolo, ofreciendo una oportunidad para conocer a las nuevas generaciones que aspiran a consolidarse profesionalmente.

También volverá a celebrarse el curso de verano dirigido por Tomatito en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, una propuesta formativa que cada año reúne a estudiantes procedentes de distintos lugares interesados en perfeccionar su técnica.

La danza tendrá igualmente un papel destacado dentro del programa gracias a varias propuestas coreográficas que se desarrollarán en la Plaza de la Constitución. Entre ellas figuran los espectáculos de Marco Flores, Juan Tomás de la Molía y la bailaora Rocío Garrido.

El tramo final del festival estará protagonizado por tres grandes veladas dedicadas al cante y al toque flamenco, concebidas como algunos de los momentos más destacados de toda la programación.

La primera de ellas reunirá sobre el escenario a Segundo Falcón, Pedro El Granaíno, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico, cuatro artistas con trayectorias reconocidas dentro del panorama flamenco actual.

La segunda gran cita tendrá como protagonista a Tomatito junto a su sexteto, en una actuación que permitirá disfrutar de la vertiente más tradicional y flamenca del guitarrista almeriense.

El festival concluirá con una velada íntegramente protagonizada por mujeres referentes del género. Sobre el escenario se darán cita La Macanita, Esperanza Fernández, Aurora Vargas y la bailaora Belén López, poniendo el broche final a más de tres semanas de actividades dedicadas al flamenco y la danza.