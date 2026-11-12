Rival de la UD Almería

Jordi Cano, delantero del Andorra: “Llevo tatuado el Indalo en el tendón de Aquiles”

El futbolista barcelonés tiene familia en Almería y ha explicado en Onda Cero cómo se encuentra anímicamente tanto el equipo como su compañero, Jesús Owono

Deportes Onda Cero Almería

Almería |

Jordi Cano, jugador del Andorra FC

El Andorra volverá a la competición tras el trágico encuentro ante el Tenerife en el que Jesús de Miguel perdió la vida en un choque en los instantes finales tras un choque con el guardameta, Jesús Owono. Su próximo rival frente al que intentará regresar a la normalidad será la UD Almería, actual líder de Segunda, en el estadio Mediterráneo. El delantero del conjunto andorrano, Jordi Cano, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Almería para hablar del encuentro. Ligado a la provincia almeriense, Cano ha explicado que, a pesar de nacer en Barcelona, ha pasado gran parte de su infancia veraniega en Almería puesto que gran parte de su familia reside en Antas, su pueblo. La prueba de ello la porta directamente en su piel: “Llevo tatuado el Indalo en el tendón de Aquiles”.

El Andorra regresó a los entrenamientos a principios de esta semana y el delantero también ha comentado la situación anímica del equipo, admitiendo que ha sido una semana “muy jodida” y especialmente, para su compañero, Jesús Owono, sobre quien detallaba que “ahora mismo está en su casa arropado por su familia y amigos y pasando este gran bache”.

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