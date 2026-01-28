La Junta dispone una actividad arqueológica preventiva ante la importancia de los restos hallados en El Chuche

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en la provincia, mediante el área de Bienes Culturales, ha verificado el valor patrimonial de los restos arqueológicos localizados durante las obras de acondicionamiento de la carretera AL-3101 en la zona de El Chuche, por lo que ha determinado la obligatoriedad de llevar a cabo una actuación arqueológica preventiva para garantizar su conservación.

De acuerdo con las conclusiones recogidas en el informe técnico elaborado tras una visita al enclave donde se desarrollan los trabajos impulsados por la Diputación Provincial, los especialistas consideran que los elementos descubiertos guardan relación con el yacimiento conocido como El Chuche, a pesar de situarse fuera del perímetro oficialmente protegido.

Desde la Administración autonómica se ha indicado que, tras la evaluación realizada, bastaría con ejecutar labores arqueológicas centradas en la limpieza de los restos aparecidos, su correcta documentación y la adopción de medidas de protección, dado que las actuaciones previstas en la vía no contemplan nuevos movimientos de tierras.

No obstante, se advierte de que la obra conlleva el relleno y sellado del espacio actualmente abierto, lo que podría generar alteraciones en los vestigios si no se actúa con la precaución necesaria antes de retomar los trabajos.

La intervención preventiva se concretará en un seguimiento arqueológico de las labores que impliquen contacto con el terreno, para lo cual el responsable del proyecto deberá presentar ante la Junta la correspondiente declaración responsable.

Esta actuación tendrá como finalidad la limpieza de perfiles y estructuras con el objetivo de documentar de manera exhaustiva los restos descubiertos, tanto a nivel descriptivo como gráfico, además de su correcta georreferenciación. Posteriormente, se procederá a su protección para evitar posibles daños o desaparición durante la ejecución de las obras.

Fue la Diputación de Almería, a través del Área de Fomento, la que decidió suspender de forma provisional las obras de reparación de la carretera hasta que el servicio competente de la Junta realizara una inspección arqueológica y estableciera las medidas a adoptar.