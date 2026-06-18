OKU Andalusia, un hotel cinco estrellas y Alma de Alcaidesa

Tras una experiencia piloto el pasado año, OKU Andalusia es ya una realidad. Ubicado en La Alcaidesa, el Campo de Gibraltar dispone ya de una excelente oferta de hoteles cinco estrellas. En este caso, además, con un trabajo bien pensado, elegante y cómodo tanto para huéspedes como para los visitantes. Un Beach Club, Alma, que es un deleite para los que quieran disfrutar de piscina, hamaca o incluso acceder a la playa. Una oferta gastronómica que se complementa con todo tipo de posibilidades. Sin obviar el viaje culinario exquisito, inspirado en los sabores de Japón, Asia y Sudamérica. Abierto exclusivamente para la cena, tanto los huéspedes del hotel como los visitantes externos podrán disfrutar de una deliciosa cocina fusión de la más alta calidad en Teyo. La apertura, ahora ya oficial, contó con varios chef estrellas Michelín.

Sin ningún género de dudas OKU Andalusia es una oportunidad única para que este verano los visitantes sepan que aquí, en este rincón, hay exclusividad, calidad, pero también relax y todo tipo de servicios que se puedan imaginar. No falta el golf o el concepto familiar para que todo se convierta en una experiencia, no única, sino de las que hay que repetir porque permite descubrir nuevos momentos.

Todo ello, además, con el componente de activo económico y laboral para la zona. La generación de empleo tanto directo como indirecto, y la apuesta, cuidada, por ofrecer un producto de primer nivel. Hay para todos, simplemente déjense llevar por la experiencia OKU y su Alma. Un patio andaluz, una terraza mirando al mar, el peñón de Gibraltar de fondo, lo clásico, lo moderno, la esencia, todo en un mismo lugar.