PNV y Bildu empatan en escaños en las elecciones del País Vasco y el PSOE tendrá la llave de la gobernabilidad

Empate técnico entre PNV y Bildu, con el PSOE como llave para el próximo ejecutivo en el País Vasco. Así se entienden los comicios que se celebraban este domingo 21 de abril y que dan como ganador moral a Bildu, con un resultado histórico para la formación que encabeza Pello Otxandiano: seis escaños más respecto a 2020 y la disputa de tú a tú a la historia del PNV en Euskadi.

No obstante, el PNV se encuentra por delante en el porcentaje total de votos. Un 35,16% por el 32,48% para Bildu, aunque los dos se encuentran lejos de una mayoría absoluta y tendrían que pactar para nombrar al nuevo lehendakari. Es aquí donde entra en juego el PSOE, con los socialistas vascos celebrando los dos escaños de más que le darán para ser claves para formar el próximo ejecutivo.

Eneko Andueza ya dejó claro durante la campaña que nunca haría lehendakari a Pello Otxandiano. Así lo afirmó en una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno' tras las palabras del propio Otxandiano en las que no calificaba a ETA de grupo terrorista, sino solo "armado", unas declaraciones que avivaron la recta final de la campaña y sirvieron para confirmar las posturas de las formaciones.

👉 Eneko Andueza: "No voy a facilitar en ningún caso el gobierno de Bildu"

Así, todo hace indicar que nacionalistas y socialistas tendrán la oportunidad de reeditar el gobierno en Euskadi, con el cambio de caras de Urkullu por Pradales y Mendia por Andueza. Por el lado de la oposición, el PP de Javier de Andrés también sale de la cita con un escaño más que en los últimos comicios.

Elecciones País Vasco 2024 Elecciones País Vasco 2024 ESCRUTINIO: 98,56% Actualizado a las: 22:19 Autonómicas

País Vasco DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos EAJ-PNV 27 35,24 365.634 EH Bildu 27 32,46 336.759 PSE-EE/PSOE 12 14,22 147.554 PP 7 9,22 95.706 SUMAR 1 3,34 34.637 VOX 1 2,04 21.154 PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERD 0 2,25 23.371 PACMA 0 0,52 5.411 EB-AZ 0 0,29 3.023 PUM+J 0 0,15 1.602 IZAN 0 0,13 1.386 PCTE / ELAK 0 0,06 646 PH 0 0,04 463 O.E. 0 0,02 181 Resumen del escrutinio: Participación 62,55% Votos contabilizados: 1.055.580 98,56% Abstenciones: 0 37,45% Votos en blanco: 10.327 0,98% Votos nulos: 7.726 0,73%

Varapalo de Podemos y Sumar, al borde del precipicio

Sumar ha pasado una noche electoral al borde de los nervios. La formación de Yolanda Díaz, encabezada en estos comicios por Alba García, ha estado viviendo en el precipicio prácticamente desde el comienzo del descuento y sucumbiendo en varias ocasiones el único escaño logrado.

Por otro lado, Elkarrekin Podemos ha consumado una noche para olvidar en el País Vasco. Miren Gorrotxategi no ha logrado mantener los números, aunque la escisión con Sumar y la decisión de no concurrir juntos a la cita concluyen que la idea de la izquierda no ha calado este 21A.

👉 Podemos continúa con su declive y se queda sin representación en el parlamento vasco

Por último, Vox se mantiene con un escaño de representación y reedita así el resultado histórico para la formación verde en la última cita electoral.

Los posibles pactos tras las elecciones del País Vasco

Consulta en nuestra calculadora de pactos cómo quedan las sumas de las formaciones para pactar tras este 21A.