Vox niega una crisis tras la renuncia de Espinosa de los Monteros y advierte al PP sobre hablar con Junts

Este miércoles el panorama político español se despertaba con la impactante noticia de que el que fuera portavoz de Vox en el Congreso y una de las caras más representativas de este partido, como era Iván espinosa de los Monteros, había decidido dejar la política, y, por tanto, su cargo en el congreso de los diputados alegando motivos familiares.

"Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores. Todos están bien, pero he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos como para meditar la decisión", aseguró Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa que organizó para comunicar su decisión en el congreso de los diputados.

Ignacio Garriga niega la crisis en Vox

"Vox sigue fuerte, dejen de ver cosas donde no las hay", ha asegurado Garriga en una entrevista en RNE, en la que ha dicho hay una campaña "perfectamente orquestada" por los medios de comunicación cuyo "único objetivo es hacer daño una vez más a Vox".

Ignacio Garriga también ha aclarado que Espinosa de los Monteros no se ha desvinculado por completo de Vox, y que sigue a disposición del partido. "No ha abandonado" Vox y sigue siendo un "activo crucial" del partido" y ha subrayado que su decisión de dejar el Congreso y los cargos internos se debe exclusivamente a motivos personales.

Todos los rumores sobre la salida de Iván Espinosa de los Monteros se deben a una campaña de desprestigio

El Diputado en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, afirma que se están "manipulando descaradamente sus palabras" y utilizándolas para "alimentar" teorías falsas sobre que "el ala dura de Vox forzó su salida".

Ha atribuido esas "fabulaciones" a que Vox está siendo "muy incómodo" porque "ha venido para saquear el panorama político", pero ha advertido a quienes están "teledirigiendo esta campaña de acoso, manipulación, mentiras y derribo" que no van a "arriar ninguna de sus banderas".

Garriga confirma que Vox no negociará con los 'separatistas'

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este viernes al PP de que Junts no es un interlocutor válido y, por tanto, Vox no apoyará "ninguna ecuación donde esté el separatismo", ante los titubeos en las filas 'populares' sobre si negociar con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"No vamos a dar ni un paso atrás a pesar de los intentos de demonización, estigmatización y arrinconamiento hacia el tablero", ha recalcado, tras lo que ha insistido en que Vox "está más fuerte que nunca", ahora que están "haciendo valer" su importancia a través de los gobiernos autonómicos.

En la entrevista de RNE, Garriga también se ha preguntado "cómo se puede validar a interlocutores que lo único que han hecho históricamente es saquear las arcas del Estado y poner en jaque los cimientos de la Constitución".

Vox aboga por una detención de Puigdemont

"Lo único que hay que hablar para pedirles es que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor Puigdemont para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión", ha proclamado Garriga.

Dicho esto, ha erigido a Vox como el único partido que planta cara al independentismo, al tiempo que ha criticado que PSOE y PP estén "dispuestos a hablar con quienes han puesto la ley de amnistía y un referéndum sobre la mesa", que dieron un "golpe de Estado" y tienen como líder a Puigdemont, un "prófugo de la Justicia".

Finalmente, el actual diputado de Vox en Cataluña ha aclarado que su partido tiene prohibido hablar o pactar con separatistas.