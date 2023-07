Resultados de las elecciones generales calle a calle: consulta qué ha votado tu vecino el 23J

El Partido Popular ganó las elecciones, pero Pedro Sánchez será el único que podrá formar Gobierno. La imposibilidad de la suma entre PP y Vox ha condenado al bloque de la derecha, que no obstante tratará de llevar una investidura, según palabras de Feijóo: "He ganado las elecciones y me corresponde intentar formar Gobierno".

Sin la posibilidad de PP-Vox, Pedro Sánchez será el único que podrá llegar a los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta, aunque necesita a socios independentistas como ERC o Junts. Precisamente, la formación de Carles Puigdemont ya advierte de que "no se moverán ni un milímetro" para facilitar una investidura.

La jornada del 23J deja al PP como ganador con 136 escaños, seguido de PSOE (122), Vox (33), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), Coalición Canaria (1) y UPN (1).

Los nuevos comicios dejan un escenario incierto en nuestro país. El bloque de izquierda y socios como PNV, Bildu, ERC o Junts pueden alcanzar la suma necesaria para un Gobierno de Sánchez, aunque la situación queda pendiente de unos pactos más presentes que nunca.

Consulta aquí toda la información acerca de los pactos tras la cita electoral del 23J.