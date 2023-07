Puigdemont condiciona su voto a Sánchez a la resolución del "conflicto catalán" y rechaza presiones y chantajes

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha publicado este sábado un extenso mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirma que solo cederá sus votos a Pedro Sánchez si se alcanza un acuerdo sobre el "conflicto catalán" y no sobre su situación personal.

Insiste, además, en que las negociaciones se deben hacer sin "presión" y sin practicar "chantaje político". "Quien crea que ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político obtendrá algún beneficio táctico, se puede ahorrar el esfuerzo. Al menos en mi caso", precisa.

Esta ha sido la primera reacción de Puigdemont tras el recuento del voto CERA, por el que el PP ha arrebatado un escaño al PSOE obligando así a Sánchez a lograr el voto favorable de Junts para su investidura.

Mucho se ha hablado de las posibles negociaciones entre ambas formaciones tras el 23J, cuyos resultados otorgaron a la formación independentista la llave de la gobernabilidad. Puigdemont ha añadido en su comunicado que, tras el recuento del voto CERA, la situación es aún más contrastada.

"O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo (o la del candidato que los populares propongan) o vamos a la repetición de las elecciones. Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha explicado.