El PSOE no sancionará a González y Guerra por sus críticas a Sánchez

El PSOE no contempla iniciar medidas disciplinarias contra Felipe González y Alfonso Guerra por las críticas públicas que han vertido en las últimas semanas contra la actual dirección del partido por la posibilidad de aprobar una amnistía para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

En el partido no se contempla abrir ningún expediente contra los ex presidente y ex vicepresidente del Gobierno de España, ni mucho menos se plantea una expulsión, como sí ocurrió hace unos días con Nicolás Redondo.

González y Guerra han sido críticos con Sánchez y la actual dirección en numerosas ocasiones, pero todo parece haberse acrecentado en las últimas semanas.

Felipe González ha calificado la amnistía que exige Junts como inconstitucional e inaceptable y ha señalado que se trata de un "chantaje" de la minoría independentista. Alfonso Guerra fue más allá y apeló directamente a Sánchez.

A pesar de estas declaraciones, en Ferraz ven diferencias con la actitud de Redondo Terreros, al que expulsaron la pasada semana. Expresan que el ex dirigente vasco expresaba estas opiniones contra el partido de forma continuada, mientras que González y Guerra lo han hecho de forma ocasional y mostrando su rechazo a una medida en concreto.

Sí que lanzan un dardo a Guerra por sus declaraciones este jueves contra Yolanda Díaz. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha destacado que esta es una España "que sigue avanzando y modernizándose" y en la que "comentarios machistas como los de hoy ya no caben".

A pesar de todo, desde el PSOE sí que se han alzado algunas voces contra las palabras de González y Guerra, a los que el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha calificado de desleales. "Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que en 2016 hubo una decisión de los militantes, que fue refrendada en el 39 y el 40 Congreso del PSOE, y esa es la voluntad y la palabra del Partido Socialista".

También se ha pronunciado contra ellos el ex ministro y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, que ha instado a ambos a "respetarse a sí mismos" y a que se apliquen la misma lealtad que ellos exigieron en otros momentos. "Hay que saber cuándo conviene expresarla, en qué marco y a quién sirve", ha explicado Ábalos sobre sus opiniones.