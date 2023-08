El Govern insiste en que la propuesta de Feijóo a Sánchez se hace "contra Cataluña"

La consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este miércoles que la propuesta que el candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho al del PSOE, Pedro Sánchez, se hace "contra Cataluña y el independentismo catalán".

Feijóo ha pedido a Sánchez que facilite su investidura para una legislatura de dos años, prorrogables, para afrontar seis pactos de Estado y después convocar elecciones generales. Tras el no de los socialistas, el PP ofrecerá el mismo acuerdo a todos los grupos, excepto EH Bildu, en la búsqueda apoyos para sacar adelante la investidura de Feijóo.

"Lo que pueda proponer Feijóo no nos interpela, porque no da ninguna respuesta a Cataluña. No tenemos nada que decir. Es una propuesta de acuerdo que se hace contra Cataluña y los independentistas, y sin resolver el conflicto entre Cataluña y España", ha dicho Vilagrà.

La amnistía, línea roja

En cuanto a la posible investidura de Sánchez si la de Feijóo no prospera, el senador de ERC, Joan Queralt, ha explicado este miércoles en 'Más de Uno' que la ley de Amnistía, principal punto de conflicto entre el PSOE y la formación independentista, "se hace en una tarde".

"El tema no es hacerlo, es el impulso político. ¿Tengo yo voluntad como institución política de llevarlo a cabo o no? Ese es el tema. Es un tema de voluntad política. Pero esto pasa con todas las grandes leyes. Pasa con la Ley de Vivienda, la de Educación, la de Transporte... Técnicamente algunas leyes no son difíciles. Es una cuestión política, no técnica", ha explicado.