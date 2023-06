Feijóo reprocha a Sánchez su "desconexión con la realidad" por centrarse en repartir "puestos en las listas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus socios que estén centrados en "repartirse puestos en las listas" de las generales de julio tras haber "perdido" las municipales y autonómicas. El cabeza de los populares argumenta que la derrota socialista en las municipales se debe a su "desconexión con la realidad", también a los "errores" y "espectáculos" que han protagonizado. Entre afiliados y seguidores ha prometido en caso de imponerse el próximo 23J, un Gobierno "más pequeño, más unido y más profesional".

"Sánchez le ha echado la culpa a todo el mundo menos a él. España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido lo que España le ha dicho. No han entendido nada porque desde convocatoria de elecciones el sanchismo y sus socios están hablando de coaliciones, de repartirse puestos en las listas, de vetos cruzados, de si suman unos y restan otros o de cómo colocar a los que se han quedado fuera", ha afirmado Feijóo, en alusión a los movimientos para cerrar las candidaturas socialistas.

Estas declaraciones las ha realizado en la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana, junto al presidente de la formación y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo ha resaltado que Sánchez y su Gobierno han perdido las elecciones del 28 de mayo "sus errores, por sus espectáculos y por su desconexión con la realidad. Y lo intentan combatir con más errores, con más espectáculos y con mayor desconexión con la realidad", ha manifestado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha asegurado que su objetivo es dar a España "un Gobierno más profesional, un Gobierno más pequeño y un Gobierno más unido", sin que sus propios ministros sean los que le critiquen.

Además, ha defendido algunas derogaciones de leyes que quiere hacer si llega a Moncloa y ha defendido también cambiar la ley de Educación porque, según ha dicho, "no da igual suspender que aprobar", de la misma manera que "no da igual ganar que perder". "Menos mal que no han tocado esa ley", ha exclamado, en alusión a la legislación electoral.

A su juicio, "Sánchez no cumple las normas básicas del funcionamiento institucional, ha perdido las elecciones de forma inapelable, no ha felicitado al partido ganador, ha empezado a insultarme a las 24 horas, me ha llamado trumpista o amigo de Bolsonaro e inventa bulos como que estamos a favor de la esclavitud de los jóvenes".

"Al sanchismo y a sus socios solo le importan los sillones, porque están cerca de perderlos por los espectáculos y la desconexión con la realidad. Su campaña para las generales se basa ahora en secundar el boicot a las fresas de Andalucía, es sorprendente -ha dicho-. No necesitamos un Gobierno que nos empobrezca y desgaste las instituciones, ineficiente y dividido".