Feijóo critica el "lío grosero" en el Gobierno tras el conflicto con Israel: "Sánchez debería poner orden"

Alberto Núñez Feijóo ha advertido este martes de que con Israel "en shock" "no es el momento" de entrar en un "conflicto diplomático" con ese país, después de que la embajada israelí acusase ayer a ministros del Gobierno de hacer declaraciones "inmorales" de la situación en Palestina.

"Creo también que el comunicado de la de la Embajada podía ser un poco más atinado", ha señalado además Feijóo sobre un texto que acusaba a miembros del Ejecutivo de "alinearse" con el "terrorismo tipo ISIS" y al que el Gobierno dio respuesta con otro comunicado en rechazo a las "falsedades vertidas por Israel".

En declaraciones a los periodistas tras participar en el foro Metafuturo, Feijóo ha vuelto a cargar contra la "ruptura" y el "lío político" que permanece de "forma notoria" y "grosera" en el seno Gobierno en política internacional y ha defendido que "cuando un país es atacado por una organización terrorista no cabe equidistancia".

"El presidente del Gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente de Gobierno", ha subrayado Feijóo.

Además, ha lamentado que quien pierda se el "prestigio internacional" y el "protagonismo" de España en la comunidad internacional y "en definitiva" los españoles.

"No es el momento de tener un conflicto con Israel, no es el momento y lamentablemente ya lo tenemos", ha zanjado el presidente de los populares.

Llamamiento a la centralidad y críticas a la amnistía

El líder del Partido Popular también remarcó que "el futuro sigue pasando por la centralidad" y "por los grandes consensos" políticos y económicos frente a quienes "han metido la democracia española en una coctelera". Por ello, avisó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "la aritmética no puede sustituir a la ética. Y no todo debería valer. No todo vale", advirtió al jefe del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE a la investidura.

"No todo vale para llegar a La Moncloa y lo que estamos viendo estos días nos intranquiliza", insistió Feijóo en esta intervención en la que denunció cómo se está "blanqueando" al "brazo político de una organización terrorista" y "a partidos que llevan en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre", en alusión a EH Bildu.

A ello unió que se estén "ofreciendo amnistías a personas fugadas de la Justicia a cambio de la Presidencia del Gobierno" y que "se esté hablando de un referéndum de autodeterminación de partes del país". Criticó de tal manera que falten "los principios básicos de honestidad" en unas negociaciones de las que hay "pocos datos".

"En España estamos hablando de amnistía, de autodeterminación de una parte del territorio y de hacer desiguales a los españoles. Entiendo que esto no tiene nada que ver con el futuro, más bien con pasados que hemos superado. Por tanto, sería bueno no regresar al pasado porque nos va a costar el futuro", reseñó.