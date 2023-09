El diputado socialista Herminio Sancho se equivoca y vota 'Sí' a Feijóo

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, ha protagonizado este miércoles la anécdota de la segunda sesión del debate de investidura. Al parecer ha sido el hecho de que la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, la socialista Isaura Leal, encargada de llamar a sus señorías por su nombre a la votación la que se ha equivocado con su apellido, lo que ha descolocado al diputado del PSOE por Teruel Herminio Sancho.

El revuelo se ha armado en el Hemiciclo cuando el diputado Herminio Sancho Íñiguez ha sido llamado y en vez de decir 'No' ha dicho 'Sí.

Él mismo se ha dado cuenta del error ante las risas y el murmullo generado en su bancada. La diputada que estaba llamando a la votación instó al diputado a que repitiese el sentido del voto con un "¿perdón?", ya que ella tiene que repetirla para que conste en acta y, tras pedir disculpas, ha vuelto a decir su nombre ya bien y el diputado ya ha pronunciado el 'No' esperado.

"Sancho, sí, Sánchez, no"

Al terminar la votación, en los pasillos del Congreso ha tratado de explicarse con cierto nerviosismo al verse convertido en el protagonista de la mañana, ya que no se entiende que aunque se hayan equivocado de apellido haya dicho 'Sí' en vez de 'No'. Herminio ha justificado que ha dicho "Sancho, sí, Sánchez, no", al haber sido pronunciado mal su apellido por la diputada que estaba en la tribuna y que iba nombrado a cada diputado.

Herminio Sancho es el cabeza de lista del PSOE por Teruel y compagina su labor política con la ganadería. Milita en el Partido Socialista desde 1990, es alcalde de Mezquita de Jarque desde 2007, fue consejero comarcal, diputado en las cortes de Aragón y llegó al congreso de los diputados tras las elecciones de abril de 2019.