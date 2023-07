El dinero que cobran los vocales y presidentes por ser mesa electoral el 23 de julio

A finales de junio se celebr√≥ el sorteo que designa a los presidentes, vocales y suplentes para las elecciones generales del 23 de julio. Si todav√≠a no has recibido una carta por correo certificado es que, por esta vez, te has librado de acudir a la mesa (a no ser que sean muchos los que aleguen y haya Juntas que tengan que volver a hacer un sorteo). Sin embargo, muchos otros espa√Īoles tendr√°n que interrumpir sus vacaciones de verano para cumplir con la responsabilidad de haber sido llamados por la Junta Electoral de Zona, ya que de no hacerlo podr√≠an incurrir en un delito que puede ser castigado por una multa de 6 a 24 meses o por la pena de prisi√≥n de tres meses a un a√Īo.

Requisitos para ser parte de la mesa electoral

Entre el vigésimo quinto y el vigésimo noveno día posterior a la convocatoria de los comicios se celebra el sorteo que nombra a los miembros de una mesa electoral. Pero, para que tu nombre esté entre los posibles candidatos, hay que cumplir con una serie de condiciones:

Tener entre 18 y 70 a√Īos (aunque a partir de los 65 a√Īos podr√° manifestar su renuncia en un plazo de siete d√≠as)

Saber leer y escribir

Disponer del título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o secundariamente el Graduado Escolar o equivalente

Presidente y Vocal: protocolos y funciones

El Manual de instrucciones elaborado por la Consejería de Presidencia y supervisado por la Junta Electoral Central indica las funciones específicas que tiene cada miembro de la mesa y cómo se debe actuar en cada puesto.

Todos los miembros de las mesas (incluidos los suplentes) deber√°n acudir a los colegios electorales a las 08:00 horas de la ma√Īana, es decir, una hora antes de que d√© comienzo la jornada electoral. Tras comprobar que est√© todo el material necesario para votar, el presidente, que es la m√°xima autoridad, debe rellenar el acta de constituci√≥n de la Mesa, que tambi√©n ser√° firmada por los otros vocales e interventores.

El comienzo de los comicios se anuncia cuando el presidente pronuncia las siguientes palabras: "Empieza la votación".

Durante la jornada electoral, uno de los vocales se encarga de comprobar la identidad de los votantes, mientras que el otro va marcando en la lista los electores que ya han acudido al colegio. Es el presidente el que le permite al ciudadano introducir su sobre en la urna pronunciando la palabra "vota".

Una vez el presidente anuncie el fin de la jornada electoral, se introducirán en la urna los sobres con las papeletas de voto enviadas por correo, así como los votos de los miembros de la mesa, que hasta ese momento no pueden ejercer su derecho al sufragio.

A continuaci√≥n, el presidente tiene que extraer las papeletas de la urna, leer su contenido en voz alta y ense√Ī√°rselas a los apoderados, interventores y vocales. Tras el recuento, deben firmar el resultado de la votaci√≥n y elaborar el acta del escrutinio y el acta de sesi√≥n para finalmente, presentar toda la documentaci√≥n en el Juzgado de Primera Instancia correspondiente.

Cu√°nto cobran los miembros de una mesa electoral

A priori, pasarse todo el d√≠a recogiendo los votos de los ciudadanos, puede parecer un plan poco apetecible, pero este a√Īo los miembros de la mesa se est√°n beneficiando de una novedad que favorecer√° especialmente a su bolsillo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que tanto si eres presidente como vocal, percibirás una dieta de 70 euros. De esta manera, como ya ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, se incrementa en 5 euros el salario abonado a los integrantes de las mesas electorales, quienes anteriormente percibían un total de 65 euros.

No obstante, es importante recalcar que este cambio s√≥lo afectar√° a los miembros titulares, ya que los suplentes no cobran nada, a excepci√≥n de si finalmente tienen que cumplir con alg√ļn reemplazo.