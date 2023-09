El PP critica el encuentro de Yolanda Díaz con Puigdemont: "Sánchez prefiere gobernar con un prófugo de la justicia"

El Partido Popular ha criticado la reunión entre la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el líder de JxCat, Carles Puigdemont. Además, han destacado la diferencia entre su diálogo con Junts dentro de la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para la investidura de la cita en Bruselas con un "prófugo de la justicia".

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado el encuentro a través de su cuenta de Twitter. "Hoy el Gobierno se reúne con un prófugo de la justicia en Bruselas. Han ido a negociar una amnistía contraria a la Constitución y referéndums de autodeterminación", ha explicado.

Asimismo, Feijóo ha insistido en que "los intereses de Pedro Sánchez no pueden condicionar la política de nuestro país".

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y portavoz de la formación, Borja Sémper, ha destacado que la dirigente de Sumar "no va a título particular" sino en nombre del Ejecutivo. "No puede ser dirigente de una formación los días pares y vicepresidenta los impares".

Además, ha alegado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que esté dispuesto a modificar el ordenamiento jurídico a la carta, tal y como ya ocurrió con el Código Penal, para dar respuesta a los intereses de quienes se saltaron el ordenamiento jurídico" y metieron "la mano en la caja".

Por otro lado, el PP también critica que Díaz se haya reunido con Puigdemont en el Parlamento Europeo, mientras que rechazan los encuentros con Feijóo, el ganador de las elecciones y candidato a la investidura, ya que delegó este contacto en su portavoz parlamentaria, Marta Lois.

"Hoy también tenemos la constatación de que Pedro Sánchez prefiere gobernar con un prófugo de la justicia aún a costa de todos los españoles, que una legislatura sustentada en grandes acuerdos pensando en el conjunto de los españoles", ha comentado.