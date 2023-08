Carmen Calvo justifica un pacto porque "tienen que funcionar las instituciones por encima de todo"

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo justific贸 este jueves que el PSOE llegue a pactos con otras formaciones pol铆ticas para conseguir la Presidencia de la Mesa del Congreso, al dar prioridad a que "tienen que funcionar las instituciones por encima de todo".

As铆 lo dijo Calvo a los periodistas a su llegada a la C谩mara Baja antes de las 9.30 horas de la ma帽ana para asistir a la sesi贸n constitutiva de la XV Legislatura, en la que la socialista Francina Armengol previsiblemente ser谩 elegida presidenta del Congreso gracias a la alianza del PSOE con Sumar, PNV, BNG, ERC, EH Bildu y Junts.

Calvo fue preguntada sobre las negociaciones de 煤ltima hora de su partido con las formaciones independentistas y defendi贸 que es necesario nombrar a un presidente de las Cortes Generales, en este caso Armengol, porque "tienen que funcionar las instituciones por encima de todo".

Errej贸n, "muy optimista" y "satisfecho" con que Junts vote a favor de Francina Armengol

As铆 lo traslad贸 a los medios de comunicaci贸n en la C谩mara Baja, momentos antes del comienzo de la sesi贸n constitutiva en la que se elegir谩n a los nueve miembros de la Mesa del Congreso.

"Somos muy optimistas", expres贸, ya que "hay un principio de acuerdo para que haya una presidencia y una mayor铆a en el Congreso". Tambi茅n se mostr贸 "satisfecho" del rol de Sumar "y, en particular, de Yolanda D铆az".

Asimismo, celebr贸 que el l铆der del PP, Alberto N煤帽ez Feij贸o, "no va a presidir la C谩mara y no va a ser presidente". "Dijo que ten铆a a Coalici贸n Canaria, que estaba hablando con el PNV y a este paso no le va a quedar ni UPN", remach贸.