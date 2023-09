Bendodo acusa a Sánchez de abrir "la caja de Pandora de la división"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no se da cuenta de que es la caja de Pandora de la división y el enfrentamiento la que ha abierto" y ha considerado que "si no pone límites a los que quieren romper España se acabará arrepintiendo y lo pagaremos todos los españoles".

En el acto en Torremolinos (Málaga) de inicio del curso político del PP andaluz, junto al presidente del PP-A, Juanma Moreno; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y la alcaldesa, Margarita del Cid, Bendodo ha recordado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero que "no puso límites a los que querían romper España y mucho más tarde se arrepintió" y ha considerado que "Sánchez va por el mismo camino".

Así, ha criticado que el presidente en funciones está "dando alas a la amnistía, a un nuevo referéndum vinculante en Cataluña y, sobre todo, a un enfrentamiento entre todos los españoles y entre los territorios".

Ha apuntado que el sanchismo "está siendo profundamente irresponsable al mercadear con la forma de intentar una investidura" y ha señalado que Sánchez "no puede crear españoles de primera y de segunda con el solo objetivo de mantenerse atornillado al sillón de la Moncloa", lamentando que "dice que sí a los nacionalistas, a los independentistas, a Bildu, a todo, le da igual con el hecho de mantenerse sentado en la Moncloa".

"Pedro Sánchez va a meter en el Gobierno, en lo que es la toma de decisiones, a algunos que lo que quieren es romper España", ha dicho Bendodo, quien ha aludido a la frase de "la gobernabilidad de España me importa un comino" que le dijo una diputada de Esquerra Republicana a Sánchez en el Congreso "y se quedó tan pancha y ahora van a ser los que manden".

Por esto, ha considerado que "a Sánchez la gobernabilidad de España le importa un comino" y que "da igual lo que diga hoy porque su palabra evidentemente no vale nada", recordando que "dijo que iba a proteger a las mujeres y 1.000 violadores y agresores sexuales han visto reducidas sus condenas y más de 100 están en la calle; prometió que no iba a haber indultos y los hubo; dijo que no iba a eliminar la sedición y la eliminó; y que no iba a abaratar la corrupción y redujo la malversación".

"Por mucho que diga Sánchez que no habrá referéndum y amnistía, evidentemente si le aprietan habrá referéndum y amnistía, porque a él le da igual, su objetivo es sentarse en el sillón de la Moncloa", ha reiterado, apuntando que un político responsable "tiene que poner límites y saber cuándo y dónde ponerlos".

Por contra, ha dicho que al PP "nos importa la unidad de España y nos duele", refiriéndose a los seis pactos de Estado ofrecidos por el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "en un acto de generosidad". Para Bendodo, "es bueno que nuestro país haga un parón después de 45 años de democracia y nos actualicemos", apuntando que "hay normas que hay que aprobar, reformas que requieren la mayoría al menos de los dos principales partidos de nuestro país".

Así, ha asegurado que "el límite del PP es evidente, es la Constitución y el Pacto de Convivencia de la Transición, que tan buenos resultados ha dado durante décadas en nuestro país". "Nosotros pondremos límites a los que quieren romper nuestro país", ha apostillado.

Ha señalado que mientras el PP está "a cuatro votos de conseguir el cambio de gobierno en España, Sánchez está a cuatro cesiones de volver a repetir el gobierno Frankenstein, de una amnistía, un referéndum, de volver a ceder y de volver a tragar". "Nosotros estamos dispuestos a desgastarnos por España, él dispuesto a desgastar a España para mantenerse en el poder", ha dicho.

Además, ha apuntado que mientras el PP ha estado trabajando desde las elecciones generales "para construir una alternativa" en el Gobierno de España, Sánchez "cogió las maletas el 23 de julio, cerró el gobierno y se fue a la playa". "¿Os imagináis un presidente del PP haciendo eso?", ha apuntado, indicando que tampoco se imagina a un presidente "del antiguo y extinto PSOE haciendo eso".

Ha reiterado que el PSOE ha sido "absorbido en su totalidad por el sanchismo" que tiene dos defectos, en opinión de los 'populares', "soberbia e irresponsabilidad", señalando que "ya no por decencia democrática sino por educación" Sánchez deberían haber felicitado a Feijóo por la victoria en las últimas elecciones celebradas.