El PSOE obtendría el peor resultado de su historia en Extremadura: perdería hasta 12 escaños, según los primeros sondeos

El Partido Popular ganaría este domingo las elecciones autonómicas en Extremadura con una ventaja cercana a los 20 puntos sobre el PSOE y rozaría la mayoría absoluta en la Asamblea regional, según el sondeo de Sigma Dos difundido por El Mundo tras el cierre de los colegios electorales.

El PP de María Guardiola alcanzaría el 44,9% de los votos y obtendría entre 31 y 32 escaños, mejorando de forma notable su resultado de 2023, cuando logró 28 diputados y el 38,8% de los sufragios.

El PSOE confirmaría los malos presagios

El PSOE sufriría un desplome histórico. Pasaría del 39,9% de los votos al 24,7% y perdería casi la mitad de sus representantes, al caer de 28 escaños a una horquilla de 16-18, lo que supondría el peor resultado de los socialistas en Extremadura.

Vox experimentaría una fuerte subida y se situaría en el 15,3% de los votos, con entre 9 y 11 diputados, duplicando prácticamente su representación respecto a las elecciones de hace dos años, cuando obtuvo cinco escaños.

Unidas por Extremadura también mejoraría resultados y lograría entre 7 y 8 parlamentarios, con un 11,5% de los sufragios, frente al 6% y los cuatro diputados de 2023.

Con este escenario, el PP superaría en escaños a la suma de PSOE y Unidas por Extremadura. Al quedarse a uno o dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 33, María Guardiola necesitaría al menos la abstención de Vox para la investidura y para sacar adelante sus iniciativas en la Asamblea.

Mientras tanto, en Ferraz, la dirección del PSOE sigue la noche electoral sin grandes expectativas. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su equipo se han reunido en la sede federal del partido en Madrid para analizar unos resultados que, según admiten fuentes socialistas, apuntan a un fuerte castigo electoral en Extremadura. También está previsto que sigan la noche electoral la portavoz del partido, Montse Mínguez, y otros dirigentes.