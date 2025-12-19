Correos desmiente las acusaciones de Guardiola tras el robo de votos: "La ciudadanía tiene que estar tranquila"

La directora de Operaciones de Correos, Olga García, ha contestado este viernes a las acusaciones de la candidata del PP para presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras los robos en oficinas de Correos en tres localidades extremeñas, asegurando que hay "garantías totales" de seguridad para votar y que "la ciudadanía tiene que estar tranquila".

Guardiola afirmó el pasado jueves que "alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro" ante los episodios de robos en las oficinas y pidió a los extremeños que acudieran a votar "masivamente" el domingo ante los episodios de robos.

"El voto por correo es un proceso absolutamente fiable y garantista y que, cuando pasa algún hecho excepcional, contamos con mecanismos suficientes como para de manera rápida restablecer aquello que se hubiera podido resentir", ha explicado durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta'.

Correos ha tomado medidas "de forma urgente"

Así, ha concretado que la empresa pública ha tomado medidas "de forma urgente" para duplicar la documentación electoral de los 124 votantes y se ha movilizado un "operativo específico y extraordinario" para contactar con los que fueron afectados por el robo, de los que ya han repetido su voto 112 personas.

De esta forma, García sostiene que el porcentaje de recuperación ha sido "muy elevado" y reitera la seguridad de votar por correo: "Lo avalan los más de 40 años de Democracia con voto por correo en el que Correos es prestador del servicio".

Según un comunicado emitido por Correos el pasado jueves, se han admitido un total de 16.193 votos por correo para las elecciones extremeñas, una cifra que supone un 49,54% menos que el total admitido en las elecciones de 2023.