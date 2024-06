Toni Comín, el escudero de Puigdemont en Bruselas toma su relevo como cabeza de lista de Junts

El apellido Comín no es nuevo en la política catalana: Alfonso Comín Ros fue una de las figuras más destacadas de la lucha antifranquista, militante revolucionario desde los años 50, sin abandonar su fe católica, y diputado electo en el primer Parlament tras la restauración de la democracia.

Aunque perdió a su padre a los nueve años, la trayectoria política de Toni Comín (Barcelona, 1971), cabeza de lista para las elecciones europeas por JxCAT, no se entiende sin la influencia de Alfonso y sus compañeros de partido: su primer mentor político fue el histórico dirigente del PSUC Antoni Gutiérrez, el Guti, íntimo amigo de Alfonso, y que le puso en contacto con las instituciones europeas cuando acabó la universidad, con una beca Robert Schuman.

Estudió en la escuela Santa Anna, en el barrio barcelonés del Eixample, que se negaba a aplicar las directivas franquistas. Tiene un grado superior de piano y se licenció en Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona.

A través de la Fundación Alfonso Comín, Toni se acercó a la plataforma Ciutadans pel Canvi, impulsada por el exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall y que se presentó en coalición con el PSC en varias elecciones al Parlament. Fue elegido diputado en 2004 y ocupó un escaño en el grupo socialista hasta 2010.

No se afilió al PSC hasta que dejó su escaño, lo hizo el 13 de junio de 2011, el día de su santo, aunque su militancia en los socialistas catalanes no llegó a los tres años: en 2014, en pleno auge del 'procés', se dio de baja porque ya no representaba "la piedra angular de la socialdemocracia" catalana.

La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010 acabó modulando sus posiciones federalistas: "Visto este fracaso, en 2015 acabé de perder mi fe en la posibilidad de construir una España federal, respetuosa con su diversidad nacional interna. (...) Un tercio largo de los catalanes acabó abrazando progresivamente la causa independentista. Yo entre ellos", reconoce en su libro "Cartes des del cor d'Europa".

Ocupó el número 11 de la lista de Junts pel Sí en las elecciones de 2015, como independiente a propuesta de ERC, y ocupó la Conselleria de Salud en el Govern de Carles Puigdemont que organizó el referéndum unilateral del 1-O.

Comín fue uno de los consellers del Govern que huyó a Bélgica junto a Puigdemont en octubre de 2017 y, desde entonces, fue acercándose al círculo más estrecho del expresident.

Esta cercanía acabó cristalizando en las listas para las europeas de 2019, en las que Comín fue el número dos de Puigdemont y se convirtió en su mano derecha durante toda la legislatura. Ahora, cinco años después, el escudero de Puigdemont en Bruselas toma su relevo como cabeza de lista de Junts, en una campaña íntegramente en el extranjero, a la espera de poder regresar con la amnistía.