Sánchez ve "muy grave" abrirse a pactar con el "Vox europeo": "Lo que no quisimos para España no lo queramos para Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la 39 Reunió del Cercle d'Economia en Barcelona donde se ha referido, entre otros asuntos, a las declaraciones que hizo el jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta misma reunión.

Ante las posibles alianzas del PP europeo -que apunta a que será el partido más votado, pero necesitará de alianzas- Feijóo aseguró que no creía que la presidenta de Italia y líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, fuera "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".

El líder de los populares reconoció que el PPE "tiene muchas dificultades en Italia" –también en Francia–, donde Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados. Pero señaló que él estaría "muy atento al planteamiento de Meloni": "No tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa", apostilló sin profundizar más en la cuestión.

Todo ello después de que la candidata a presidir el Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, rechazara pactar con la ultraderechista francesa Marine Le Pen o el AfD, cuyo excandidato defendió a miembros de las Schutzstaffel (SS), la principal fuerza militar nazi. No obstante, sí se abrió a hacerlo con Meloni.

Sánchez ve "muy grave" pactar con el "Vox europeo"

A este respecto se ha referido el presidente del Gobierno, que ha considerado "muy graves" las declaraciones de Feijóo: "Es muy grave lo que dijo ayer Feijóo de que iba a abrirse al entendimiento con el Vox europeo. No estamos hablando de un Gobierno, sino de un grupo parlamentario donde hay distintos partidos que son ultraderechistas", ha dicho, para añadir que en estas elecciones europeas "hay que ser claros porque nos estamos jugando mucho. Aquello que no quisimos para España, no lo queramos para Europa".

"Sé cómo se negocia en Bruselas, sé lo complejo que es. Yo me senté con el representante del PP y con el de los liberales para llegar a un acuerdo. Esa es mi fórmula, junto con los verdes y, si hacen falta votos, otras izquierdas. En la ecuación no me voy a sentar con Vox", ha reflexionado.

Sánchez promete una "mayor y mejor" financiación para Cataluña esta legislatura

Pedro Sánchez se ha comprometido a trabajar en la próxima legislatura en Cataluña para una "mayor y mejor" financiación que cumpla con los principios establecidos en el Estatut y validados por el Tribunal Constitucional.

Ha afirmado textualmente que esta mayor y mejor financiación también quiere cumplir los compromisos adquiridos y redoblar la inversión en infraestructuras, para dejar atrás "años estériles".

Desea la "pronta recuperación" a los heridos en la tragedia de Palma

El presidente también ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos en el "accidente" que se produjo este jueves en Palma de Mallorca y en el que fallecieron cuatro personas.

Al inicio de su intervención, Sánchez trasladó su "pésame por la muerte de cuatro personas" y sus deseos de recuperación para los heridos.

Comentó que tuvo la "posibilidad de trasladar personalmente, tanto a la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como también al alcalde de Palma de Mallorca, toda la solidaridad del conjunto de la sociedad española", por lo ocurrido.