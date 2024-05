Amón critica las palabras de Feijóo sobre Meloni: "No es presidente por su torpeza con los pactos con Vox tras el 28M"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no cree que la presidenta de Italia y líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sea "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa". Así respondió al ser preguntado sobre las posibles alianzas del PP europeo, que apunta a que será el partido más votado aunque necesitará apoyos.

Las declaraciones de Feijóo se producen después de que la candidata a presidir el Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, rechazara pactar con la ultraderechista francesa Marine Le Pen o el AfD, cuyo excandidato defendió a miembros de las Schutzstaffel (SS), la principal fuerza militar nazi. No obstante, sí se abrió a hacerlo con Meloni.

Feijóo dijo que el planteamiento del PP europeo es buscar el apoyo de los liberales y no "una alianza con la extrema derecha", aunque diferenció a Meloni de los "otros partidos" de ultraderecha: "Encontramos en Italia que hay algunos condicionamientos que nos hacen ser más optimistas, pero, [...] no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".

Debate en la tertulia de 'Más de uno'

Las declaraciones de Feijóo han sido objeto de debate durante la tertulia de 'Más de uno', sobre todo entre Rubén Amón y Francisco Marhuenda. El primero ha reprochado al líder del PP sus declaraciones sobre Meloni y ha pedido al partido concreción y "un poco de personalidad política", ya que las declaraciones de Feijóo vienen después de que Úrsula Von der Leyen haya hablado así de Meloni.

A su vez, ha responsabilizado al líder del PP sobre el resultado electoral que obtuvo el pasado 23J: "¿Cuántos votantes se podrían ir al PP si observaran una oposición responsable o si observaran que el PP no flirtea con Vox? ¿Cuántos votantes habría ganado Feijóo de haber moderado su discurso después del 28M y no hubiera urgido las alianzas con la ultraderecha? Hay un votante dispuesto a votar a Feijóo que no va a hacerlo a partir de este planteamiento".

Ante la respuesta de Marhuenda de que si no se abre a Vox, entonces el PP nunca gobernará, Amón ha continuado diciendo que los populares no gobiernan por la "torpeza" de Feijóo después de las autonómicas. "Es responsabilidad de Feijóo haber exagerado y adelantado los pactos que luego le restregó Sánchez en la cara. No es presidente del Gobierno por su negligencia", ha dicho.