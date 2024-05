Feijóo abre la puerta a pactar con Meloni porque "no es homologable" a la extrema derecha europea

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no cree que la presidenta de Italia y líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sea "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".

En un coloquio con el presidente del Cercle d'Economía, Jaume Guardiola, en Barcelona, Feijóo fue preguntado por las posibles alianzas del PP europeo, que apunta a que será el partido más votado, pero que necesitará apoyarse en otros partidos para liderar la Comisión Europea.

Todo ello después de que la candidata a presidir el Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, rechazara pactar con la ultraderechista francesa Marine Le Pen o el AfD, cuyo excandidato defendió a miembros de las Schutzstaffel (SS), la principal fuerza militar nazi. No obstante, sí se abrió a hacerlo con Meloni.

Por su parte, Feijóo dijo que el "planteamiento" del PP europeo es buscar el apoyo de los liberales y no "una alianza con la extrema derecha" tal y como estaba conformada en la anterior legislatura, aunque diferenció a Meloni de los "otros partidos" de ultraderecha por votar, por ejemplo, a favor del pacto europeo de inmigración.

"Encontramos en Italia que hay algunos condicionamientos que nos hacen ser más optimistas", indicó. "Pero, insisto, en este momento estamos trabajando para tener un buen resultado y que el partido liberal pueda ser un complemento. Serán los europeos, y en este caso los españoles, los que decidan la respuesta", declaró.

En este contexto, reconoció que el PPE "tiene muchas dificultades en Italia" –también en Francia–, donde Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados.

Por eso, señaló que él "estaría muy atento al planteamiento de Meloni". "No tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa", apostilló sin profundizar más en la cuestión.