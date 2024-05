Feijóo pide a Sánchez que se deje de "numeritos" y le insta a dar explicaciones sobre su mujer: "Lo hará obligado en el Senado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar ante el Pleno del Congreso las actividades profesionales de su esposa porque, según ha dicho, no es "ético ni estético". Es más, ha amenazado con llevarle "obligado" al Senado si no lo hace "hoy" mismo.

"No vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna", ha declarado Feijóo en su intervención en el debate que se celebra en la Cámara Baja.

Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez "tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno". "Y voy a decirle por qué: que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme", ha emplazado de nuevo al presidente del Gobierno.

Feijóo ha avisado de que si no se explica en el Congreso hoy, lo hará en la Cámara Alta, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "No tenga usted ninguna duda, lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos", ha añadido.

Además, le ha recalcado que su "mayor hit" en la prensa internacional no es sobre Ucrania o Palestina sino sobre la "corrupción", en alusión a las informaciones sobre las actividades de su esposa. "Estas son las portadas, señor presidente, de las que nos avergonzamos todos los españoles", le ha espetado, mostrando esas imágenes al hemiciclo.

El líder del PP ha recordado asimismo que Sánchez llegó a llamar "nazi" al presidente del PPE, Manfred Weber, y "acusó de corrupción" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que le ha pedido que se ahorre "los numeritos" y no dé "lecciones.

Feijóo ha afirmado que la gente "está harta de que se ignoren sus preocupaciones" y "de los espectáculos que se están dando". "Y por supuesto, del Gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles", ha proclamado.

Por eso, ha dicho que las elecciones europeas del 9 de junio son una oportunidad para que los ciudadanos se expresen en las urnas y se ha mostrado convencido de que el "clamor" que hay contra el Gobierno se escuchará "alto y claro". Además, se ha mostrado convencido de que el PP ganará esos comicios.

No comparte el reconocimiento del Estado palestino

Feijóo no ha compartido que España reconozca ahora a Palestina como Estado porque lo prioritario es "entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada".

"Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás", ha replicado Feijóo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha anunciado en el Congreso que el Consejo de Ministros reconocerá a Palestina el próximo 28 de mayo.

El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer a Palestina como Estado ahora como fórmula para "hablar de otra cosa que cosa que no sea la trama del PSOE" y porque cree que "puede dividir a los españoles" y salir beneficiado. A Sánchez, Feijóo le ha dicho que debería darle "vergüenza" mezclar "la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno".

Además, ha cargado contra Sánchez por no haber logrado un mayor consenso internacional pese al "ruido mediático" y las "emisiones del Falcón", al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo haya empleado el lema de 'Desde el río hasta el mar' porque "no defiende la paz" sino que "apoya la desaparición de Israel".

Sánchez pide no descalificar para después calificar al PP de "ultraderecha" y "fango"

Tras el anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina el próximo 28 de mayo, Sánchez ha entrado de lleno en la defensa de su mujer y ha cargado contra la "máquina del fango". El presidente ha comenzado diciendo que no quería descalificaciones ni insultar a la oposiciones para minutos después calificar de "ultraderecha", "creador de bulos" y "máquina del fango" al PP y a Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su mujer, Begoña Gómez, es una profesional "honesta, seria y responsable" y por tanto se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias porque, a su juicio, "lo único que hay es fango".

Así lo ha señalado en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles da explicaciones sobre la situación en Oriente Medio y sobre las actividades profesionales de su esposa. En este sentido ha asegurado de que ambos estarán "encantados de comparecer" en la comisión de investigación abierta en el Senado si el PP decide llamarles.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha lanzado el jefe del Ejecutivo que además dice que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino "con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro", ha señalado en referencia al PP.

Sánchez ha insistido en denunciar una "máquina del fango" en su contra y la de su familia e incluso ha señalado que su entorno ha sido "espiado" desde que llegó por primera vez a la secretaría general del partido hace una década.

En este sentido argumentó que esta máquina del fango pretende, en primer lugar "enturbiar el debate público" para "tratar de ocultar el verdadero proyecto político" de Núñez Feijóo y Abascal, que, según dice, está dirigido solo a una minoría de privilegiados.

Además, consideran que pretenden "ocultar todos los éxitos del Gobierno" y tratan de crear una "atmósfera artificial e irrespirable" a pesar de que la realidad cotidiana muestra que el país crece por encima de la media europea y "bate récords de empleo", según ha subrayado.

Por último considera que esta "máquina del fango" tiene la intención de "quebrarle", aunque ha advertido de que no lo van a conseguir: "Van listos", ha lanzado a la bancada de la oposición, al tiempo que ha señalado que recibe esos "ataques" por las medidas que ha implementado, como subir el salario mínimo o aprobar un impuesto a las grandes fortunas, medidas que a su juicio no gustan a los "poderes" representados por PP y Vox, según ha reiterado.