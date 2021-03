Ximo Puig, sobre Marcelo: "Puede que en otras comunidades sea la ley de la selva, pero en Valencia las normas se cumplen"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este lunes la apertura de un expediente al futbolista del Real Madrid Marcelo después de que haya publicado este domingo una fotografía en la playa de la Malvarrosa de Valencia pese al cierre perimetral decretado en la Comunitat, y ha asegurado que "puede que en otras comunidades haya una especie de la ley de la selva, pero aquí las normas se cumplen".

"Todos somos iguales ante la ley y nadie puede saltarse las restricciones"

Puig, tras asistir a la firma de un acuerdo entre los agentes sociales, ha explicado que se le hará llegar a Marcelo el expediente que se le ha abierto para que presente las alegaciones correspondientes y, en función de ellas, "se tomarán las medidas disciplinarias que toquen". "Igual no es una sanción muy importante, según los ingresos de cada uno, pero lo que quiere es evidenciar que todos somos iguales ante la ley y que nadie, y nadie es nadie, puede saltarse unas restricciones que son a favor de la sociedad", ha recalcado Puig, que ha subrayado además que "cuando una persona tiene más relevancia social pública, mayor es su responsabilidad". En ese sentido, ha aclarado que aún no se le ha aplicado ninguna sanción porque no hay ningún parte de una autoridad competente, sino que el conocimiento que se tiene de una posible vulneración de las normas del jugador es por la fotografía en Instagram del propio Marcelo de su familia, todos ellos sin mascarilla, en la playa valenciana con el mensaje 'Domingo de sol'.

"La sociedad valenciana ha hecho un esfuerzo enorme y no queremos que ninguno, tenga el peso que tenga en la sociedad, pueda saltarse las normas. Aquí en la Comunitat Valenciana las normas se cumplen, puede que en otras no se cumplan, pero aquí hay normas y se cumplen", ha remarcado. Del mismo modo, sobre las excusas que están detectado las fuerzas de seguridad sobre personas de otras comunidades para saltarse el cierre perimetral, ha insistido en pedir a la población en que sea "consciente" de que "estamos ya mucho mas cerca de la superación de la pandemia que hace unos meses".

En esta línea, ha insistido en alabar el "esfuerzo enorme" realizado por la sociedad valenciana con "mucho esfuerzo personal" porque "solo así podemos superar la pandemia". Por ello, ha advertido, "ahora no es el momento de la fragilidad ni de relajarnos". De hecho, ha advertido: "En esta semana nos jugamos mucho y que nadie se pase de listo porque si lo hace lo único que consigue es poner en peligro la vida de los demás y la suya propia". Puig ha recalcado que aún hay muchas personas hospitalizadas y contagiadas, pero que "si continuamos haciéndolo bien se puede consolidar la situación de la Comunitat Valenciana, que lleva ya más de una semana con la menor incidencia acumulada de España y la única que está en zona verde".

Se revisarán las normas tras la Semana Santa

En ese sentido, preguntado por si se pueden endurecer las medidas ante el repunte de casos que se está registrado, ha señalado que pese a estar en zona verde no se han aliviado las restricciones sino que se ha querido dar "estabilidad" a las medidas y, una vez haya pasado la Semana Santa y el Puente de San Vicente, "se abordará si hay que hacer algún cambio". Hasta entonces, ha confirmado que "no hay ninguna previsión de que vaya a haber ningún cambio". "Seguiremos insistiendo con mayor contundencia en que hay que cumplir las reglas para poder llegar a un verano lo más normal posible que permita aliviar la fatiga mental pandémica y la reactivación económica", ha apostillado.