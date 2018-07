Rafa Nadal: "Voy a jugar lo que me haga feliz jugar"

"Jugaré lo que tanto yo como mi equipo creamos que es lo adecuado para mantener un nivel alto. Jugaré lo que me haga feliz jugar. Uno juega lo que siente y yo juego lo que me hace feliz y cuando me hace feliz. Tengo una edad en la que tengo una carrera satisfactoria y la posibilidad de elegir cuándo juego y cuándo no juego. Juego cuando me apetece y me hace feliz. Si me apetece y me hace feliz jugar algún torneo más que mis rivales lo hago. Cada uno hace su camino y hay que hacer las cosas que uno siente", declaró en la nueva Clínica MAPFRE de Medicina del Tenis en Madrid.

En cuanto a su lesión de cadera, el balear explicó que está ultimando su recuperación. "La cosa va por buen camino; es una roturita que necesita un tiempo de descanso y recuperación y es lo que estamos haciendo, trabajar todas las horas pertinentes para acortar los plazos lo más posible. El calendario sigue igual y tengo previsto irme para México", subrayó.

Por otra parte, analizó su retirada del primer 'Grand Slam' de la temporada por culpa de la lesión. "Tenía una buena oportunidad, estaba jugando bien. Venía haciendo la preparación adecuada y llegaba con el nivel adecuado. Pasó lo que pasó y hay que aceptarlo, hay que mirar hacia adelante, no podemos estar lamentándonos", indicó.

"Ha pasado ya unas cuantas veces en mi carrera; se acepta, te llevas un golpe, vuelves a casa, descansas, trabajas y te vuelves a levantar para seguir adelante. Sin haber tenido una grandísima preparación estuve preparado para hacer algo importante allí. Se intentó y no se pudo".

Por último, el 'manacorí' se mostró contento con la victoria de España en la primera ronda de la Copa Davis ante Gran Bretaña, aunque no adelantó si va a estar con la 'Armada' en próximas rondas. "Estoy muy contento de que España haya pasado a cuartos de final. Esto nos permite pensar que un año se puede volver a ganar la Copa Davis. Tenemos otra eliminatoria en casa que será complicada", expresó.

"Ahora me acabo de retirar del Open de Australia; la Copa Davis me queda a meses vista. Ya veremos lo que pasa, es un tema que hablo con mi capitán. Cuando llegue el momento se sabrá si estoy o no. Ojalá que pueda ayudar al equipo de alguna manera y lo antes posible", concluyó.