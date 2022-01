Djokovic confirma su presencia en el Open de Australia

Djokovic, quien se había negado a revelar su estado de vacunación COVID-19, dijo anteriormente que no estaba seguro de si competiría en el Grand Slam debido a preocupaciones sobre las reglas de cuarentena de Australia.

"Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Down Under con un permiso de exención. Vamos 2022", dijo el jugador serbio en sus redes sociales.

Los organizadores del Abierto de Australia, que comienza el 17 de enero, habían estipulado que todos los participantes debían estar vacunados contra el coronavirus o tener una exención médica otorgada por un panel independiente de expertos.

Pero Djokovic se retiró del equipo de Serbia para la Copa ATP en Sydney para generar dudas sobre su participación en el primer Grand Slam del año en Melbourne. Djokovic ha ganado nueve títulos del Abierto de Australia, incluidos los últimos tres, y está empatado a 20 majors con Roger Federer y Rafa Nadal.