Djokovic, 'probable' baja en el Open de Australia por la obligatoriedad de estar vacunado

Hay pocas posibilidades de que el serbio Novak Djokovic juegue en el Open de Australia si las reglas sobre las vacunas Covid-19 no se relajan, así apuntaba el padre del número uno del mundo, Srdjan Djokovic.

Vacunación obligatoria para participar

Los organizadores del primer Grand Slam del año han dicho que todos los jugadores deberán estar vacunados para participar

Hasta el momento, Djokovic no ha querido revelar su estado de vacunación. Su padre dirigiéndose a la televisión serbia, TV Prva, señaló que la postura del organismo rector Tennis Australia sobre los jugadores vacunados equivalía a un "chantaje".

“En lo que respecta a vacunas y no vacunas, es un derecho personal de cada uno de nosotros si nos vacunaremos o no. Nadie tiene derecho a entrar en nuestra intimidad ”, dijo Srdjan en la web de noticias B92. Aseguró también que: “Bajo estos chantajes y condiciones, Djokovic probablemente no jugará", asegurando que su hijo decidirá por sí mismo.

Djokovic aspira batir el récord de 21 títulos de Grand Slam en Melbourne

Djokovic ha ganado nueve títulos de Grand Slam en Melbourne Park, incluido el torneo de este año, y comparte el récord de 20 títulos de Grand Slam masculinos con Roger Federer y Rafa Nadal.

Nadal ha confirmado que jugará en Melbourne Park en enero, pero Federer se perderá el torneo mientras se recupera de otra cirugía de rodilla.

El Open de Australia comienza el 17 de enero.