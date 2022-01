Djokovic acudió a una entrevista sabiendo que estaba infectado de Covid

El tenista serbio, Novak Djokovic, ha admitido en un comunicado haber cometido "errores humanos" en los documentos para entrar a Australia y ha explicado por qué acudió a varios eventos en Belgrado estado contagiado de coronavirus.

Según cuenta Djokovic, acudió a un evento con jóvenes porque dio negativo en una prueba de antígenos y después supo que era positivo en una prueba PCR.

El tenista asegura que se sometió el 16 de diciembre a una prueba para detectar la Covid-19, cuyo resultado conoció un día más tarde después de acudir a un evento con jóvenes, mientras que la entrevista fue el 18.

"Era asintomático y me sentía bien y no recibí la notificación de mi test PCR positivo hasta después de ese evento" precisó el número uno del mundo.

Acudió a una entrevista siendo positivo por "no dejar tirado al periodista"

Aún así, asistió a otra entrevista con el diario deportivo L'Equipe porque ya estaba concertada y porque no quería dejar tirado al periodista. En dicha entrevista, alega que únicamente se quitó la mascarilla para hacerse las fotos y que luego se arrepintió de haberlo hecho.

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", apuntó el deportista en un comunicado publicado en las redes sociales.

El gobierno australiano sigue considerando la posible anulación de su visado

Mientras, las autoridades de inmigración asutralianas siguen investigando si el tenista mintió a su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo.