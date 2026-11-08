Carlos Alcaraz vence a Ben Shelton en la final de París y conquista su noveno Masters 1000

Carlos Alcaraz se ha alzado con el Masters 1.000 de París tras derrotar al estadounidense Ben Shelton, por 7-6 (5) y 7-5, convirtiéndose así en el segundo español, tras David Ferrer, que gana el más prestigioso torneo bajo techo del circuito. El número 3 del mundo, con solo 23 años, encadena nueve victorias consecutivas y dos títulos, Viena y ahora París, en una final de temporada explosiva tras cuatro meses alejado de las pistas por una lesión de muñeca.

Aquel reposo se ha traducido ahora en frescura para el murciano, que en otras ediciones había llegado tocado al final del curso y que esta vez pudo ganar gran nivel y sumar el título número 29 de su carrera, el quinto del año y el noveno Masters 1.000. Dos torneos antes de la lesión, el Abierto de Australia y Doha, y tres después, Tokio, Viena y ahora París, que era la última oportunidad que tenía de sumar un Masters 1.000 este año y encadenar cinco consecutivos con títulos en la segunda categoría del circuito, algo que solo el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal han conseguido en el pasado.

La rabia con la que celebró el título, abrazándose a su equipo y a sus padres, es proporcional a las ganas que tenía a una cita en la que siempre había llegado fuera de forma y en la que su mejor actuación hasta el momento habían sido unos cuartos de final que tuvo que abandonar lesionado. Alcaraz conquistó una pista que no se le da bien a los españoles. Catorce años después de la victoria de Ferrer, Alcaraz triunfó donde Djokovic reinó siete veces y Nadal se quedó en la final. El murciano atesora ya siete de los nueve Masters 1.000, solo se le resisten Canadá y Shanghái.

El duelo de titanes entre el ex pupilo de Juan Carlos Ferrero y su futuro jugador cumplió las expectativas que había generado, mucha velocidad en los intercambios, golpes de alto voltaje y profusión de voleas que hicieron las delicias del público. Un duelo entre el 3 y el 4 del mundo que se ha medido con lupa.

Esta vez al zurdo Shelton le faltó que esos flecos cayeran de su lado. Hasta seis oportunidades de arrebatar el servicio tuvo en la primera manga y otras tantas salió del atolladero el español, especialista en vivir en el alambre. Casi intocable con su saque el estadounidense, seis puntos directos, el primer set estaba abocado a un juego de desempate en el que Alcaraz estuvo más acertado para ponerse por delante. La igualdad fue también la nota dominante del segundo set, aunque Shelton sí aprovechó la primera bola de rotura que tuvo para cobrar una ventaja de 4-2 que Alcaraz se encargó de suprimir por la vía rápida.

Los nervios parecieron pasar más factura a Shelton, que también buscaba su quinto torneo del año, pero que está menos acostumbrado a estas alturas de la competición. Alcaraz puso la directa en el duodécimo juego, con servicio del estadounidense. Desperdició una primera bola de partido, pero ya no dejó escapar la segunda.

Un triunfo que "significa mucho"

Alcaraz, tras la victoria, aseguró que consiguió uno de los objetivos de su carrera y afirmó que este título "significa mucho" para él. "Por fin he conseguido encontrar mi nivel. He encontrado la vía correcta y la manera acertada de hacer las cosas. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo, de todo lo que han hecho para empujarme a seguir adelante", dijo poco después de recibir el trofeo.

"Hoy afrontaba uno de los retos más importantes que he tenido. Shelton es un gran campeón y una gran persona. Cada día mejora y tras este torneo lo hará también, así que será más complicado afrontarle en el futuro", destacó el murciano.