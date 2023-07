Carlos Alcaraz, tras ganar Wimbledon: "Volveré a Murcia a sentirme un chico normal de nuevo"

Carlos Alcaraz conseguía conquistar la hierba este domingo tras una final épica en la que derrotó al serbio en cinco sets. El tenista murciano dijo haber cumplido el sueño de su vida. "Ser campeón de Wimbledon es algo que quería", afirmo en rueda de prensa.

También manifestó su sorpresa al conseguir ganar un título tan importante como Wimbledon tan pronto en su carrera. "No lo esperaba, no pensaba que lo conseguiría tan pronto. Es tiempo para disfrutar. Es el momento más feliz de mi vida, seguramente en cinco años cambie, pero ahora no he vivido muchos momentos como este. Hacer historia como hoy, es lo más bonito de mi vida y no va a cambiar en un tiempo", añadió Alcaraz, que también agregó que es "el partido más complicado" que ha ganado.

Explicó como se pudo recomponer tras su mal inicio

"Sí, sin duda. No es fácil perder un cuarto set contra Djokovic y saber que vas a jugar un quinto, se te vienen a la cabeza muchas estadísticas. He ido al quinto pensando que había tenido muchas oportunidades. Es el partido más complicado que he ganado", subrayó.

"Es un problema cuando no aprovechas las oportunidades contra una leyenda como Novak. Sabía que llegarían mis oportunidades, que tenía que esperar mi ocasión. Si hubiera perdido el segundo set, seguramente hubiera perdido el partido y en tres sets. Me ha dado mucha confianza, mucha motivación para seguir y para pensar que podía ganarle"

Alcaraz consiguió curar las heridas de lo ocurrido en Roland Garros

El tenista español aseguró que es un jugador totalmente diferente al de las semifinales de hace unos meses en París, donde termino lesionado a causa de los nervios que le provocaron el contexto y enfrentarse por primera vez a un rival de tanta enjundia como Djokovic.

"Soy un jugador completamente diferente a Roland Garros. He crecido y aprendido mucho. Me preparé de forma diferente para el partido, he podido lidiar con la presión y los nervios mejor que en París. Estoy muy contento de no rendirme y de pelear hasta la última bola", destacó.

Elogios mutuos

Tras la final, ambos tenistas se mostraron admiración mutua. "Antes de este partido pensaba que no estaba listo para ganar a Novak en cinco sets", dijo Alcaraz. "Lo he hecho por mí, no por el cambio generacional, ganar a Novak a su mejor nivel, en este escenario. Ganarle tras diez años imbatido en esta pista es increíble, nunca lo olvidaré. Es bueno para la nueva generación verme a mí ganarle, para que vean que se puede hacer. Es bueno para mí y para los jóvenes", resaltó Alcaraz después de que Djokovic asegurara que es una mezcla del 'Big Three'.

"Es una locura que haya dicho eso, pero me considero un tenista muy completo, tengo los tiros, la fortaleza física y mental. Probablemente tenga razón, pero no quiero pensar en ello. He visto grandes leyendas ganar este trofeo, partidos épicos y siempre he querido ser parte de ello. Poder decirlo y sentirlo es un sueño hecho realidad", manifestó.

Una cena con muchas intrahistorias

Carlos Alcaraz llegó a la cena de campeones pasadas las 23:00 en Londres. El lugar donde está se celebraba era en una nave situada en Wimbledon Park, cerca del All England Club, convertida en sala de fiestas. Ahí se daba cita lo mejor del tenis británico, entre los que se incluían los campeones de todos los títulos de este año en Wimbledon, encabezados por un Alcaraz que estuvo acompañado por su familia y por su gente más cercana.

La cena estaba prevista para empezar a las 8:30, pero para esa hora, Alcaraz no había pasado todavía ni por rueda de prensa. El joven tenista tuvo una tarde noche muy ocupada tras lograr alzarse con la victoria. El de Murcia se vio obligado a pasar por la ceremonia de trofeos, recibir la felicitación de los príncipes de Gales, recibir el tour por el club de mano del presidente, Ian Hewitt, hablar con el rey Felipe VI y atender a los medios de comunicación.

Curiosamente, la familia llegó a la cena más de una hora antes que Alcaraz, que sería el último en unirse y engalanarse con su traje de Louis Vuitton, uno de sus más recientes patrocinadores. A su llegada al restaurante, recibió unas indicaciones de protocolo para saber qué hacer. Le entregaron la copa de campeón, que instantes antes había sido exhibida junto al Plato de Venus de Marketa Vondrousova para que los invitados se hicieran fotos con ella. Mientras esto ocurría, en las pantallas gigantes se proyectaba un vídeo con los mejores momentos de su torneo. En el instante de la victoria, se le escapó una sonrisa.

Después, se dirigió a su mesa en un paseo de campeón en el que entre la multitud se escuchó algún "guapo, guapo". Dejó el trofeo en una peana y se sentó para disfrutar de una cena rápida pero memorable. Desgraciadamente, en esta ocasión no pudo haber el famoso y típico baile de esta cena con la campeona femenina de Wimbledon, la checa Vondrousova.

Un discurso peculiar

La velada, ya con Alcaraz en su silla, comenzó con Hewitt dando un discurso de agradecimiento, en el que destacó la visita de Roger Federer al torneo y la victoria de Alcaraz en semifinales ante Medvedev, y siguió con los campeones en el estrado, micrófono en mano. Ahí, Vondrousova admitió que ya tiene pensado el tatuaje que se hará junto a su entrenador por la victoria en Wimbledon, este es una fresa.

Tras esto tomaba la palabra Alcaraz. "Fue una locura", dijo el español antes de las risas del público. "Remontar un 6-1 a Novak es algo que no te puedes creer. Lo hace más especial ganar a una leyenda de nuestro deporte", añadió el Murciano, que también explico sus próximos planes. "Mañana tengo trabajo, pero vuelo a Murcia por la noche. Estaré en casa, me tomaré unas vacaciones, unos días libres que son necesarios, y volveré a Murcia a sentirme un chico normal de nuevo".

Carlos Alcaraz no se olvidó de mencionar la importancia que tienen sus padres, Carlos y Virginia, en todos sus éxitos. "Sin ellos no estaría aquí", y para Juan Carlos Ferrero, que lloró al abrazarle en el palco: "Es mi segundo padre, gracias a él soy la persona y el jugador que soy".

Detalles de la conversación que tuvo con el Rey Felipe VI

"La verdad es que es increíble que esté aquí. Pude hablar un poco con él y lo cierto es que estuve más nervioso con él que en la final", dijo al ser preguntado si ya son amigos.

Alcaraz recibió la réplica del trofeo, pero finalmente fue Jaime Alcaraz, su hermano de diez años, que fue al que la chica de la organización dio la caja que contenía la réplica. Durante los últimos minutos de la velada todos los asistentes hacían cola para hacerse una foto con él. Desde el campeón en dobles Neal Skupski hasta el ganador de silla de ruedas, Tokito Oda, pasando por otros antiguos campeones, hijos de jugadores, etc. Pese a que el tiempo era reducido, Carlos Alcaraz no quiso que ningún asistente se fuera sin una foto.