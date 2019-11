Los tatuajes contra el hambre de Zlatan Ibrahimovic

El internacional sueco Zlatan Ibrahimovic explicó el significado de los 50 nombres tatuados en su cuerpo que mostró el sábado al convertir un gol para el París Saint Germain: Concienciar sobre el hambre en el mundo.



El astro del PSG celebró quitándose la camiseta el primer gol de su equipo en el empate por 2-2 ante el recién ascendido Caen y sorprendió al mostrar todo su cuerpo tatuado de nombres. Hoy, a través de su página de Facebook, el delantero de 33 años explicó que se trató de un llamado de atención sobre el hambre que se padece en muchos países del mundo.



"Ayer jugamos ante el Caen en el Parque de los Príncipes. Fue mi partido más importante hasta ahora", arrancó Ibrahimovic. "Debajo de mi camiseta tenía 50 nombres de personas en mi cuerpo. Personas que no conozco, pero que quiero mantener cerca. 50 nombres sobre más de 850 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Asegurémonos de que el mundo lo sepa", añadió el sueco.



"Vaya donde vaya, la gente me reconoce y me llama por mi nombre y me vitorea", dijo el atacante. "Pero hay nombres por los que nadie se ocupa: los de los 850 millones que pasan hambre en el mundo de hoy en día". Los nombres tales como Carmen, Mariko y Antoine figuran en su cuerpo de manera simbólica por todos los hambrientos.

Tarjeta amarilla

Por sacarse la camiseta, Ibrahimovic fue sancionado con la tarjeta amarilla.