La selección española alcanza la segunda fase del Europeo de balonmano con pleno de victorias

"El equipo tiene esa mentalidad de competir cada día", señaló en la previa el seleccionador español, que tiene claro que el esfuerzo y la concentración son innegociables sea quien sea el rival que se encuentra delante.

Algo que los jugadores españoles parecen haber interiorizado como un mantra, tal y como demostraron este lunes ante Holanda, en un encuentro en el que con la clasificación para la segunda fase virtualmente en el bolsillo, los "Hispanos" se lo podrían haber tomado con calma.

Pero la relajación no es una palabra que entre en el diccionario de este equipo, especialmente en defensa, como atestiguó el único gol (1-5) que los de Jordi Ribera concedieron en los primeros ocho minutos de juego. Y es que donde no llegaron las piernas y lo brazos de los defensores españoles, surgió imponente la figura del portero Rodrigo Corrales, que cerró el primer período con un total de nueve intervenciones.

Un auténtico muro que permitió a España afrontar el ataque con la tranquilidad necesaria para desplegar todo su variado y amplio catálogo de recursos. Así cuando el balón no llegó a los extremos, las combinaciones finalizaron en el pivote, donde Adrià Figueras, autor de tres dianas en el primer tiempo, demostró su fiabilidad en la línea de seis metros.

Incluso hubo algún que otro lanzamiento exterior, una faceta en la que el joven Dani Dujshebaev, aunque todavía tímidamente, se va poco a poco animando. Un variado repertorio que permitió a los "Hispanos" prácticamente dejar encarrilado el encuentro con los siete goles de ventaja (6-13), que alcanzó a falta de nueve minutos para la conclusión del primer tiempo.

Pero si algo ha demostrado la selección neerlandesa en este Europeo, es que no es un equipo que no se rinde fácilmente, en especial su central Luc Steins, que sea cual sea el marcador insiste una y otra vez en sus explosivos movimientos. Eléctricas fintas y penetraciones que complicaron el tramo final del primer período al conjunto español, que no acabó de encontrar la fórmula para contener del todo al central "oranje".

Una circunstancia que redujo la ventaja española al descanso a unos cuatro goles (13-17), que si bien no parecían poner en peligro la victoria española, sí obligaban a seguir muy atentos en la segunda mitad. Algo que pareció entender perfectamente el equipo español, que con un parcial de 1-5 entre el minuto 35 y el 40, se situó con una máxima renta de ocho goles (17-25).

Pero ni aún así claudicó el conjunto neerlandés que de la mano de Steins y Kay Smits, otro terremoto sobre la pista, aprovechó cada mínimo error del equipo español para acercar a los Países Bajos de nuevo en el tanteador. Aunque si los "oranje" tenían a Steins, los "Hispanos" siempre pueden contar con Maqueda, no tan eléctrico como su oponente neerlandés, pero con la contundencia necesaria para martillear la portería rival con sus lanzamientos

Con Maqueda, autor de seis dianas, como ariete, España entró en los últimos diez minutos del partido con una distancia de nueve goles (20-29) con la que el conjunto español ya puso punto final a la contienda, pensando en los mucho que todavía le queda por delante en el Europeo.