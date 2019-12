Rusia, excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y del Mundial de fútbol 2022 por dopaje

Rusia ha sido sancionada con 4 años sin que sus deportistas puedan participar en competiciones internacionales, con lo que no podrán disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y Pekín 2022 ni el Mundial de fútbol de Catar 2022, tras el fallo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por manipular datos de laboratorio.

El Comité Ejecutivo de la AMA adoptó esta decisión "de forma unánime", según un portavoz del organismo, tras concluir que Moscú habría alterado los datos de laboratorio y eliminar archivos vinculados a pruebas de dopaje con resultados positivos que podrían haber ayudado a identificar a los responsables de haberse dopado.

El Ejecutivo de la AMA respaldó así en su reunión en Lausana (Suiza) la recomendación hecha por el Comité independiente de Revisión de Cumplimiento (CRC) de que la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) sea declarada no conforme con el Código Mundial Antidopaje por un período de cuatro años.

El presidente de la AMA, Sir Craig Reedie, afirmó que la decisión del Ejecutivo demuestra la "determinación" de dicho organismo de actuar resueltamente frente a la crisis de dopaje rusa. "Durante demasiado tiempo el dopaje ruso ha restado valor al deporte limpio. La violación flagrante por parte de las autoridades rusas de las condiciones de reincorporación de RUSADA, aprobada por el ExCo en septiembre de 2018, exigió una respuesta sólida", comentó.

A su juicio, Rusia tuvo la oportunidad de poner "su casa en orden" y volver a unirse a la comunidad global antidopaje por el bien de sus atletas y por la integridad del deporte, "pero eligió continuar con su postura de engaño y negación". Por ello, el Ejecutivo de la AMA ha respondido en los "términos más enérgicos posibles", y protegiendo los derechos de los deportistas rusos que demuestren "que no estuvieron involucrados y no se beneficiaron de estos actos fraudulentos".

SEDE DE LA EUROCOPA SÍ, JUEGOS 2032 NO

La selección de fútbol de Rusia no podrá disputar el Mundial de Catar 2022 bajo la bandera de su país debido a esta sanción, pero la AMA aclaró que ésta no afectaría a San Petersburgo como sede de la Eurocopa de 2020 ni a la final de la Liga de Campeones en 2021 porque no se trata de "importantes eventos polideportivos" ni campeonatos del mundo sino de un único deporte en una región".

"Si logran la clasificación (para la Copa del Mundo), un equipo que representa a Rusia no puede participar, aunque hay una fórmula para participar de manera neutral, no como representantes de Rusia", dijo el portavoz de la AMA Jonathan Taylor en una conferencia de prensa. "Pero no habrá bandera ni himno", subrayó.

Por otro lado, Rusia tampoco podrá presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, los primeros disponibles y a los que podría optar Madrid después de que el COI concediera de forma extraordinaria los dos siguientes a París y Los Ángeles, en 2024 y 2028, respectivamente.

¿POTENCIA MUNDIAL?

Rusia, una de las potencias deportivas mundiales, se ha visto envuelta en escándalos de dopaje desde que un informe de 2015 encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) encontrara evidencias de un sistema de dopaje masivo en el atletismo ruso.

Sus problemas de dopaje han aumentado desde entonces, con muchos de sus atletas dejados fuera de los últimos dos Juegos Olímpicos y el país despojado de su bandera en los Juegos de Invierno de Pyeongchang de 2018 como castigo por el encubrimiento de este sistema de dopaje promovido por el Estado en los Juegos de Sochi 2014.

Las sanciones de este lunes fueron propuestas por el comité de revisión de cumplimiento de la AMA en respuesta a los datos de laboratorio manipulados proporcionados por Moscú a principios de este año.

Una de las condiciones para el restablecimiento de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), que fue suspendida en 2015 a raíz del escándalo de dopaje en el atletismo pero restablecida el año pasado, fue que Moscú proporcionara una copia auténtica de los datos del laboratorio. Las sanciones despojan a la agencia de su acreditación.

El ministro de Deportes ruso, Pavel Kolobkov, atribuyó el mes pasado las discrepancias en los datos del laboratorio a problemas técnicos. Sin embargo, el castigo deja la puerta abierta para que los atletas rusos limpios compitan en los principales eventos deportivos internacionales sin su bandera o himno durante cuatro años, como fue el caso durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 2018.

Esta decisión del Comité Ejecutivo de la AMA puede ser apelada por parte de la RUSADA, con lo que el caso sería remitido ante el Tribunal de Arbitraje para el Deporte (TAS).