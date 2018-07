El Oporto golea y llega reforzado a cuartos

Con cuatro tantos logrados desde fuera del área, los marcados por Yacine Brahimi, Héctor Herrera, Casemiro y Vincent Aboubakar, el Oporto aniquiló al Basilea y obtuvo su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Seis años después, 'los dragones' de Julen Lopetegui sellaron el pase a la ronda de los ocho mejores de la máxima competición europea con un abultado resultado en su feudo de Do Dragao.

El Oporto ha conseguido el billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras golear (4-0) al Basilea suizo en Do Dragao gracias a los goles de Brahimi y Casemiro, que marcaron de soberbia falta, y de Héctor Herrera y nada más comenzar el segundo tiempo del partido de vuelta de cuartos de final. El equipo de Julen Lopetegui, que empató en su visita (1-1) a tierras helvéticas, no tuvo contemplaciones e imprimió un ritmo muy alto desde el comienzo. La clasificación para cuartos no deja de ser un éxito pese a que el técnico español insistiese en la "obligación" de meterse entre los ocho mejores de Europa.

Los lusos ofrecieron mucho más que su rival y no tuvieron problemas para adelantarse al cuarto de hora pese a la lesión de Jackson Martínez, uno de los quebraderos de cabeza para Lopetegui. Sin embargo, el dominio del Oporto y su fútbol combinativo no tuvieron recompensa hasta que llegó una jugada a balón parado.

Un falta muy cerca del área la aprovechó Brahimi para avanzar a los suyos en la eliminatoria, por mucho que el 1-1 de Suiza ya les diera ventaja a los penínsulares. El ex jugador del Granada la pegó con mucha limpieza y el golpeo superó a Vaclik, que hizo la estatua ante semejante lanzamiento.

El gol descolocó a los de Paulo Sousa, que sólo intentaban crear peligro con las acciones de Derlis González y Xhaka, que buscó sin suerte empatar el duelo cuanto antes y forzar, al menos, la prórroga. Sin embargo, los locales no dieron pie al despertar de los helvéticos, que solucionaron la papeleta nada más salir del descanso.

La lesión de Danilo, el lateral seguido por el Real Madrid, no impidió que el Oporto siguiese ofreciendo su buen nivel. De hecho, en apenas diez minutos, echó el cierre al encuentro. Primero fue Héctor Herrera, que la pegó con el alma para colocar el 2-0. Un poco después, antes de alcanzar la hora de partido, el madridista Casemiro marcó el mejor gol que ha marcado en su carrera. Un espectacular lanzamiento de falta terminó por convertise en el tercero de la noche.

Para colmo del Bsailea, Aboubakar, el elegido para reemplazar a Martínez, firmó el 4-0 con un violento golpeo del cuero. El gol puso punto y final a una eliminatoria que viajó de Suiza con tintes portuenses y que salió de Do Dragao pintada completamente de azul y blanco.

La felicidad fue completa para el conjunto portugués a excepción del español Marcano, que vio la tarjeta amarilla y se perderá el primer partido de cuartos de final. Un triunfo que permite al Oporto seguir siendo el único equipo invicto de esta edición de la Liga de Campeones.