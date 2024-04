Sergio García: "Mi primera victoria me ha dado mucha confianza y espero un buen resultado en Jerez"

Sergio García está pasando por uno de sus mejores momentos como piloto. Después de lograr su primera victoria en Moto2 hace dos semanas en Austin, el piloto del MT Helmets –MSI llega a la cita andaluza con ganas de lograr un buen resultado delante de la afición española y confirmar que es un firme candidato al título

- Lo primero de todo enhorabuena por la victoria en Austin

Muchas gracias. Tuvo mucha importancia por varios motivos ya que fue mi primera victoria en esta categoría y logras quitarte esa espinita que tienes clavada después de la temporada pasada sin lograrlo. Esto hace que tengas tranquilidad y afrontes las siguientes carreras con más optimismo. Luego también fue importante por la forma en que lo hice, saliendo con un ritmo muy fuerte, logrando escaparte del resto de pilotos y aguantar toda la carrera. Es la carrera soñada por cualquier piloto.

- Su primera temporada en Moto2 no fue fácil

Pero logré aprender mucho, a pesar de que tuve que operarme y durante alguna carrera no podía ir al cien por cien. Esta categoría es muy diferente a la Moto3 y necesita otra preparación física y es algo que poco a poco fuimos adaptándonos a las necesidades de Moto2 y ahora los resultados están a la vista.

- También vivió un proceso de cambio importante en el equipo

Hemos tenido cambios en cuento a la estructura y los responsables del equipo, pero en lo que a mí respecta, el grupo de mecánicos es el mismo que tenía en el Team Pons. El nuevo equipo está realizando un trabajo muy bueno y están confiando mucho en mí, lo que da mucha tranquilidad.

- Es muy importante que el nuevo equipo siguiera confiando en usted

Ellos siempre han confiado en mí y la verdad es que ya conocía a Teo Martín, a Jordi Gatell y Óscar Manzano, aunque no habíamos trabajado juntos. El trato personal con ellos es muy bueno y me están ayudando mucho a la hora de poner la puesta a punto y el trabajo general del fin de semana.

- Dicen que les encanta su actitud

Yo soy como soy y lo que puedo garantizar es que soy una persona muy trabajadora y que me esfuerzo al máximo para que las cosas salgan lo mejor posible. Lo de buena persona puede que me venga de serie ya que tengo una familia muy humilde y siempre me han apoyado en todo lo que han podido.

- Llega a un circuito tan especial como Jerez siendo líder

Llego aquí muy contento y con un muy buen sabor de boca de la victoria en Austin. Jerez es especial, sin duda el mejor o uno de los mejores fines de semana del año, por su gente, el entorno y todos los eventos que hay. El jueves estuve por el centro y pude ver a miles de motos por las calles, con un ambiente que no ves en otros lados. Y luego cuando pasas entre Nieto y Peluqui se te ponen los pelos de punta al ver a la gente tan cerca animando a los pilotos españoles. No cabe duda que la gente tiene ganas de venir a Jerez y a los pilotos les pasa lo mismo.

- Hablando con Bagnaia en la entrega de los Premios del Motor Ciudad de Jerez coincidíamos en que este ambiente es difícil de encontrar

Hay otras carreras en las que no hay apenas ambiente, aunque es cierto que es un mundial y tienes que ir a los cinco continentes. En Qatar es muy complicado que puedas ver el circuito lleno, pero creo que poco a poco se irá consiguiendo mejorar la asistencia en otros países y que la afición por el motociclismo crezca.

- ¿Piensa que Liberty Media puede ayudar a mejorar el campeonato?

Creo que si ya que si nos fijamos en la Fórmula 1, han logrado que las gradas estén llenas en todos los circuitos y no vemos un mayor espectáculo en las carreras. Pienso que se mejorará en el marketing y en un futuro vernos las gradas llenas en todos los circuitos.

- El campeonato ahora mismo está en un buen momento ya que vemos una gran igualdad en las tres categorías

Ahora mismo no tenemos claro quién puede ganar en MotoGP ya que hay siete u ocho pilotos que pueden optar a la victoria. En Moto2 hay seis pilotos españoles entre los ocho primeros y en Moto3 Daniel Holgado y David Alonso están muy fuertes, pero en carrera hay como diez pilotos con opciones. Está muy igualado y creo el domingo vamos a ver muy buenas carreras en Jerez.

- ¿Qué tal han ido los entrenos?

Hemos estado probando settings diferentes en la moto y la valoración ha sido positiva ya que por la tarde hemos mejorado mucho. Ahora toca seguir trabajando para tener buenas sensaciones para el domingo.

- ¿Qué rivales ve más fuertes?

Para el campeonato hay muchos rivales con un gran nivel. Creo que Fermín y Alonso estarán arriba, Roberts seguro hará carreras buenas y también está Canet, aunque ha sufrido una fuerte caída y espero se recupere pronto. El nivel está muy alto.

- Suerte para el domingo

Gracias. Haremos lo posible para dar una alegría a la afición española.