Primera victoria de Jorge Martín en MotoGP. Martín supo frenar todas las aspiraciones del vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se tuvo que conformar con la segunda plaza, y con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero.

La ausencia de lluvia en el resto de pruebas del primero de los grandes premios por tierras austríacas propició que Dirección de Carrera declarase la de MotoGP como en "seco", lo que significaba que de comenzar a llover se pasaría a una carrera "entre banderas" en cuanto se mostrase la bandera blanca en pista y los pilotos podrían entrar en sus talleres a cambiar de moto. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) sorprendió al español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) en el momento de la salida, en el que tanto Joan Mir (Suzuki GSX RR) como Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que tuvo sus más y sus menos con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la primera curva, acertaron al soltar la leva del embrague y recuperaron muchas posiciones al completar el primer giro segundo y cuarto, cuando habían salido quinto y octavo, respectivamente.

En la segunda vuelta Mir se equivocó y Márquez se vio perjudicado por la acción, en la que ambos perdieron posiciones frente a los pilotos oficiales de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales.

Pero, por detrás, el español Dani Pedrosa (KTM RC 16) se cayó en la curva tres y el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP) no lo pudo evitar y, con ambos en el suelo, comenzó a arder en medio de la pista la moto del italiano, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para forzar la detención inmediata de la misma. La segunda salida se programó a una vuelta menos y con el mismo orden al no haberse completado tres giros, en cuanto la pista estuviese en condiciones para poderse rodar y sin Lorenzo Savadori, quien aunque no disputó la segunda carrera pudo seguirla desde su taller tras pasar por la clínica del circuito.