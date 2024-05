Jorge Martínez Aspar: "Mientras la salud me lo permita seguiré con la misma ilusión"

Jorge Martínez 'Aspar' ha cumplido su sueño con la apertura al público de un centro dedicado al motor, donde pilotos de todas las edades podrá disfrutar de la competición, así como conocer la historia del piloto de Alzira. En un evento en el que asistió la plana mayor política y empresarial de la Comunidad Valenciana, destacó emocionado que ha cumplido un sueño al tener la sede en el mismo lugar en el que empezó como piloto. Con motivo del Gran Premio Monster Energy de Cataluña, nos ha concedido una entrevista para hablarnos de la inauguración y de la temporada en el Mundial de MotoGP.

Semana muy especial con el Gran Premio y la presentación del Aspar Circuit

Es una semana muy especial para mí de la que difícilmente olvidaré. Después de 45 años de mi primera carrera en moto, precisamente en Guadassuar, inaugurar precisamente en el mismo lugar este complejo del motor hace que sea algo inolvidable.

El circuito ya estaba y ahora usted lo ha ampliado en lo que es ahora un gran complejo del motor

El circuito se empezó a construir en el 2015 y en 2018 se abrió al público, pero por diversos motivos se cerró. A partir de ahí empecé a hablar con algunos socios, entre los que se encuentra Juan Roig, Gaviota, Ática, Valresa y Pol Gomero, con la fortuna de creer en el proyecto y ahora ya es una realidad después de más de dos años.

¿Qué partes tiene el complejo?

Es un parque temático de 370.000 metros cuadrados dirigido a los apasionados del motor. Albergará las oficinas centrales del CFMOTO Aspar Team y el espacio se compone de cuatro pistas de competición, tres de asfalto y uno de tierra, un paddock de 15.000 metros cuadrados y más de 100 boxes. Aparte está el Museo Aspar, restaurante, terrazas, salas multifunción, helipuerto y enfermería.

Museo de Montmeló | Óscar Langa

Uno de los puntos principales del complejo es la escuela de jóvenes pilotos y mecánicos de competición

Es una cosa que quiero destacar mucho. El Aspar Circuit es un centro de desarrollo de talento a todos los niveles ya que aquí las jóvenes promesas del motociclismo recibirán asesoramiento para su preparación técnica, física, académica y de comunicación. Alberga desde la seguridad vial para niños, hasta las estructuras mundialistas de Moto3, Moto2 y MotoE, pasando por los diferentes equipos de todos los campeonatos en los que competimos. Pero además, no solo se forman pilotos, también mecánicos a través de la Aspar KSB Technical Adademy. Y por si fuera poco también está destinado a los aficionados de las cuatro ruedas y tengo que decir que el complejo será sede de la disciplina de karting de los FIA Motorsport Games 2024.

Juan Roig tiene como uno de sus puntos principales en el apoyo al deporte la cultura del esfuerzo y este complejo es fruto de mucho trabajo

Compartimos muchos valores, a pesar de que yo sea un empresario pequeño. Juan siempre me dice que luchemos para dejar un legado para el día en que no estemos. Yo la verdad es que me siento muy satisfecho de haber conseguido esto para que en un futuro tengamos a jóvenes promesas en el motociclismo y en los boxes.

No comparto lo que dice sobre que es un empresario pequeño ya que en el mundo del motor tiene mucho mérito lo que ha conseguido y hay que reconocérselo

En el mundo del motor no me puedo quejar, con cuatro campeonatos como piloto y quince en total como director del equipo. Tenemos 155 victorias y estructuras en siete categorías diferentes. Nos falta MotoGP, pero de momento vamos bien.

Hablando ya de la temporada, estará muy contento con los pilotos de Moto3

David Alonso está haciendo una gran temporada y es muy difícil tener un piloto tan completo. Es muy rápido, piensa muy bien en las carreras y a sus 18 años tiene ya tres títulos y el año pasado fue el mejor piloto novato, terminando tercero. Junto a Dani Holgado, para mí son dos pilotos que me gustan mucho. Luego Joel Esteban lo está haciendo muy bien en su primer año. En Jerez lo hico muy bien y en Francia hizo una gran remontada.

El Aspar Circuit | Óscar Langa

En cambio en Moto2 no están saliendo las cosas como esperaba

La verdad es que no y no nos está acompañando la suerte. En la primera semana en Qatar Jake Dixon se lesionó y no pudo correr en esa carrera y en la siguiente y eso ya le ha marcado el comienzo del campeonato. Izan Guevara en estas últimas carreras lo está haciendo mejor, pero le falta todavía hacer una carrera completa al ritmo deseado. Sería bueno que lograra hacerlo y así entender mejor los neumáticos al final de carrera.

Si esto sigue así, habrá que tomar soluciones en la categoría intermedia

Todavía falta mucho para el final de temporada. Llevamos cinco carreras, tenemos que ir paso a paso y lo que espero y deseo es que ambos den un paso adelante. Aquí por ejemplo en Montmeló Dixon ha estado bien e Izan ha pasado directamente a la Q2, pero vamos a ver lo que hacen en las próximas carreras.

Liberty ha adquirido los derechos y en pocos años vamos a ver algunos cambios en el campeonato.

Creo que sin duda es una excelente noticia, por muchos motivos. En primer lugar Dorna es una empresa española, comprada por una empresa americana que gestiona la Fórmula 1. Hay que decir que había otra oferta económicamente muy interesante, pero Carmelo Ezpeleta y todo su equipo pensó que Liberty Media podía aportar más al campeonato desde el punto de vista de la comunicación y la imagen, como han hecho con la F1. Estoy convencido que mejoraremos en todos los expertos.

Lo que está claro es que el campeonato está muy emocionante en las tres categorías

El año pasado se dio un paso adelante con la carrea al sprint y con todos los espectáculos que están haciendo, acercando más al público creo que está gustando mucho a los aficionados. En MotoGP estamos viendo carreras espectaculares, con varios pilotos con opciones de ganar y luego en Moto2 y Moto3 hay muchos pilotos optando al podio.

¿Cuál es el truco para seguir con tanta ilusión después de tantos años?

La verdad es que llevo muchos años en el motociclismo, pero siempre digo lo mismo y es que mientras la salud me lo permita y mantenga la ilusión que tengo ahora mismo, quiero seguir aquí por muchos años.