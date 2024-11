José Antonio Rueda, piloto del Red Bull KTM Ajo: "La suerte no nos ha acompañado este año"

- ¿Tiene ganas de que termine la temporada?

La verdad es que un poco ya que no ha sido una temporada fácil y al final la gira asiática ha sido un poco larga para todos. Luego lo de Valencia también nos ha afectado a todos un poco ya que no teníamos claro dónde correríamos al final, pero bueno, ya estamos en Barcelona e intentaremos terminar lo mejor posible.

- La suerte no le ha acompañado.

A comienzos de temporada tuve la apendicitis y eso hizo que me perdiera dos carreras, entre otras la de Jerez que me hacía mucha ilusión. Después tuve una caída, problemas técnicos en Alemania y dos pilotos me tiraron en otra. Si analizamos todo, me sorprende estar el séptimo en la general después de perderme tantas carreras y es una pena ya que me sentía bastante fuerte.

- ¿Le llegó a afectar la moral?

Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. A veces las cosas no salen como uno espera y hay que seguir trabajando para que la próxima temporada empecemos con buen pie.

José Antonio Rueda. | Team Ajo

- ¿Qué supuso la victoria en Motorland?

Muchas cosas ya que para mí el Gran Premio de Aragón es especial por muchos factores. El primero que siempre me acuerdo de Hugo Millán y conseguir allí mi primera victoria fue algo muy emotivo. Me acordé mucho de Hugo nada más pasar la meta y me paré en la curva donde sucedió todo para hacerle un homenaje. Además, el trazado me encanta ya que tiene de todo.

- Una prueba más de que es un piloto rápido es que logró otro podio al final de la gira asiática.

Confirma que si todo sale bien podemos optar por lo más alto. A veri si aquí en el Circuito de Barcelona-Cataluña logramos terminar bien y dar una alegría a los aficionados españoles.

- ¿Sigue pensando que puede ser Campeón del Mundo de Moto3?

Por supuesto. Vamos a trabajar este invierno para prepararnos bien y así junto al equipo intentar conseguir nuestro objetivo de ser Campeón del Mundo

- Todo indica que el año que viene será su última temporada en Moto3, con el objetivo de subir a Moto2

Sería lo lógico, pero antes toca hacerlo muy bien en el 2025 y todo será mucho más fácil.