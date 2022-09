Izan Guevara: "Aspiro a subir de categoría como Campeón del Mundo de Moto3"

Hace dos semanas alcanzó el liderato y brindó con cava por primera vez en su vida al cumplir los dieciocho años. El joven piloto mallorquín del Team Aspar Izan Guevara llega a Motorland muy confiado de obtener un buen resultado en un trazado que siempre se le ha dado muy bien. El año que viene subirá a la categoría de Moto2 con su actual equipo y quiere hacerlo siendo Campeón del Mundo de Moto3.

Llega líder a un circuito que conoce bien

Después de muchas carreras persiguiéndolo hemos conseguido el liderato después de la carrera de Misano. Ahora llegamos a la tercera cita en España y tengo que decir que las dos anteriores en Jerez y Cataluña las gané, por lo que espero continúe la racha de buenos resultados en los circuitos de casa.

Este circuito siempre se le ha dado de maravilla

Aquí siempre he realizado carreras muy buenas. Recuerdo cuando en el Mundial Junior logré tres victorias en un fin de semana, por lo que tengo muy buenos recuerdos aquí, es un trazado que me gusta mucho y a ver si seguimos manteniendo las buenas sensaciones.

El piloto de Moto 3 Izan Guevara rodando en Motorland | MotoGP

Descorchó la botella de cava por primera vez hace dos semanas

Cumplí los 18 años hace poco y ya he podido usar el cava, por lo que cada vez vamos creciendo y siendo más maduro (risas). Llevo ya varios años como profesional en este deporte y eso me ha hecho madurar con más rapidez ya que tienes que mantener una disciplina muy estricta, con unos entrenamientos programados, cuidando la alimentación y renunciando a cosas típicas de la edad, pero todo merece la pena ya que estás haciendo lo que te gusta.

Usted es un ejemplo de que a base de talento y esfuerzo se puede llegar a conseguir los sueños

Yo no vengo de familia de millonarios por lo que hemos tenido que estar siempre entre los primeros para poder llegar hasta aquí. La clave fue estar en la Cuna de Campeones, a la que estoy inmensamente agradecido ya que he pasado por todas las categorías y a base de ayudas por los buenos resultados estoy aquí. Con ellos logré ganar la European Talent Cup y a lo largo de todos estos años ha sido intenso ya que incluso barajamos la opción de dejarlo por falta de presupuesto debido a que aunque tengas ayudas, a veces cuesta conseguir todo la cantidad necesaria para competir en condiciones, pero por suerte, con la ayuda de la Cuna, del equipo donde estoy ahora y de mi familia ahora estamos aquí y tenemos que disfrutar del momento.

¿La lucha por el campeonato es con su compañero de equipo o considera que Foggia también os lo puede poner complicado?

Creo que el campeonato va a ser cosa de tres ya que aunque esté Foggia ahora a 35 puntos, en Silverstone no pudimos puntuar Sergio y yo y él logró ganar allí y en la última de Misano, por lo que nos ha recortado bastantes puntos en las últimas carreras. Con mi compañero de equipo Sergio García tengo una ventaja de 11 puntos, que aunque no es mucho ahí está y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en el fin de semana y después vendrá la gira asiática y no podemos cometer errores.

¿Cree que puede hacerlo bien en la gira asiática?

Hay circuitos que son bastante nuevos para mí y ahí Sergio y Dennis pueden tener algo de ventaja en un principio, pero tengo mucha confianza en mis posibilidades ya que siempre me he adaptado bien a los circuitos nuevos y un ejemplo es el año pasado en Austria, donde rodé por primera vez y logré ganar.

¿Su confianza va a más conforme va avanzando el campeonato?

Desde el podio de Jerez no lo soltamos hasta Holanda, justo antes de las vacaciones del verano. Luego cuando volvimos en Silverstone tenía buen ritmo y todo estaba bastante bien, hasta que nos tiraron en la última vuelta. Luego en Austria tuvimos bastantes problemas a lo largo del fin de semana, por lo que no pudimos obtener un buen resultado y ya en Misano logramos subir al podio de nuevo y llegar aquí líder. Lo ideal sería volver a coger una racha de podios como la que hicimos entre Jerez y Assen y llegar a Valencia en una buena posición.

Sería bonito subir a Moto2 la próxima temporada como Campeón del Mundo

La idea es subir a Moto2, aunque ahora prefiero centrarme en las seis carreras que quedan ya que no podemos perder ni un segundo en otras cosas durante el fin de semana de carrera. Es cierto que los temas tienen que tratarse, pero ahora lo que toca es conseguir un buen resultado aquí.

El problema lo tiene ahora Jorge Martínez “Aspar” a la hora de confeccionar el equipo del año que viene dado el número de grandes pilotos que tiene

Aspar siempre ha tenido pilotos muy buenos y ahora se le ha juntado dos pilotos que quieren subir de categoría y no hay hueco para todos en Moto2, pero al fin y al cabo es el responsable del equipo y tendrá que tomar las decisiones adecuadas bajo su criterio

¿Qué puede decir de Jorge y de sus cuarenta años en el Mundial de MotoGP?

Que es una persona muy cercana. Siempre te ayuda en todo y trata de darte las herramientas adecuadas para que puedas luchar por ganar un campeonato. Siempre ha confiado mucho en mí desde el Mundial Junior y ahora ya es el tercer año dentro de este equipo y sigo contando con su total confianza. Si tengo que destacar algo por encima de todo es que es muy buena persona, lo da todo por su equipo y mantiene la ilusión por este deporte como el que más.