Honda explota: "Está claro que Fernando Alonso no quiere estar con nosotros ahora"

El responsable de Honda, Yusuke Hasegawa, asegura que está "muy claro" que Fernando Alonso no quiere comprometerse de cara al futuro con la casa japonesa, a menos que muestren progreso en las próximas carreras.

"Está muy claro que ahora no quiere estar con Honda. También acordó que alguna vez tenía esperanza respecto a Honda o alguna expectativa o que confiaba en la posibilidad de que Honda pudiera mejorar, tan pronto como podamos mostrarle eso, quizás cambie de opinión", ha dicho Hasegawa en una entrevista de 'GPUpdate.net' en Monza.

"No podemos parar de traer actualizaciones, así que necesitamos mostrarle algo de mejora. Está muy claro: si no introducimos nada y estamos con el rendimiento actual, McLaren o Alonso no quieren estar con nosotros, está muy claro", ha añadido el nipón.