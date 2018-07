Aleix Espargaró: "El Gobierno español se está pasando por el forro la democracia, vamos a una guerra civil"

El referéndum catalán ha llegado al mundo del deporte. Son muchos los deportistas que no han querido posicionarse a favor o en contra, pero hay otros que si lo han hecho como Pau Gasol o Nadal . A estos se han querido sumar Aleix y Pol Espargaró , pilotos de Moto GP. "Parece que volvemos atrás y vamos a una guerra civil", lamenta Aleix antes del GP de Aragón.

El referéndum que se quiere celebrar en Cataluña el 1 de octubre está presente en el mundo del deporte. Aunque hay deportistas que no se quieren mencionar como Marc Márquez, Pedrosa o Viñales, hay otros que sí que lo hacen. A las declaraciones de Gasol o Nadal se suma ahora Aleix Espargaró, quien habla abiertamente de lo que piensa.

"Es lamentable lo que está haciendo el Gobierno español y la Guardia Civil. Se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una guerra civil. No me esperaba esto. Es una prueba más de que hay mucho miedo en España de quedarse sin Cataluña. Creo que, al menos, lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia. No se puede perder la paz y parece que se está perdiendo y eso que todavía falta una semana para el 1 de octubre", expresó el piloto.

Su hermano, Pol Espargaró, también ha querido compartir su opinión: "Tendría que haber algo de libertad, que cada uno escoja lo que piensa o quiere. Evidentemente, soy partidario del voto. Estamos en una civilización muy evolucionada que necesita entenderse hablando y en democracia y soy parte de ella. Evidentemente, no me parece bien lo que está pasando en Barcelona. Ni a mí ni a nadie, porque privan de muchos derechos. Pero es así y los catalanes, pase lo que pase, seguiremos adelante", afirmó Pol.

Aleix deja claro su opinión en las redes sociales

Aunque tras las declaraciones, Aleix también quiso dejar constancia de lo que piensa en su redes sociales. El piloto afirma que no tiene miedo por decir qué siente y que apoya el derecho a decidir al 100%.

Cap por! Estic 100% a favor del dret a decidir i totalment en contra de la barbarie que estar fent contra la democracia el govern Espanyol! https://t.co/6I5LHvceTR — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de septiembre de 2017

"Ningún miedo. Estoy 100% a favor del derecho a decidir y totalmente en contra de la barbarie que está haciendo contra la democracia el Gobierno español", es la respuesta a un seguidor que le pedía que se posicionara acerca del referéndum.

Tras este primer tweet un seguidor le echaba en cara que su lugar de residencia no era Cataluña, sino Andorra. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Creo que el pueblo es libre y yo y mi familia podemos decidir libremente dónde vivir".