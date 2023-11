Mason Greenwood, no a cualquier precio

Mason Greenwood está acercándose poco a poco al estado de forma físico esperado tras su fichaje por el Getafe el último día de mercado veraniego. Es titular asentado ya en el once de José Bordalás y sus actuaciones cada vez están siendo más convincentes. Acumula seis titularidades entre Liga y Copa del Rey donde ha anotado tres goles y dado tres asistencias. El entendimiento con el delantero goleador del equipo, Borja Mayoral, es manifiesto como se pudo comprobar la pasada jornada en Granada y la adaptación de Greenwood a la mecánica del conjunto getafense y a la liga española en este primer cuarto de curso asoman la esperanza de que su techo sea aún más alto vestido de azulón. Hay que recordar que Mason ha estado más de 19 meses inactivo tras las acusaciones de violación a su pareja y el posterior arresto.

Impacto positivo en la afición

Tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario están contentos con cómo Mason está encajando, lo mismo en el club donde desde su llegada han comprobado como los seguidores del Getafe se ilusionaron con él. En redes sociales Greenwood ha generado muchas interacciones y seguimiento a los perfiles oficiales del Getafe, cierto es que no todas son positivas, en buena parte provienen de las islas británicas donde la figura del futbolista sigue siendo muy cuestionada. Todo contenido publicado que tenga a Greenwood como protagonista es garantía de éxito en cuanto a repercusión e interacciones.

Un posible fichaje nada sencillo

Precisamente en Inglaterra el tabloide The Sun publica que existen conversaciones recientes entre Getafe y Manchester United para acometer el fichaje en propiedad una vez decidido en el club azulón que van a ir a por ello. La realidad es que no es una operación sencilla. El Getafe este verano desembolsó alrededor de un millón de euros por obtener la cesión de Mason Greenwood. Su ficha, cercana a los cinco millones de euros, la abona casi en su totalidad el United, en el Coliseum asumen algo más de setecientos mil euros. Un fichaje supondría una inversión muy importante por parte del club de Ángel Torres, para algunos, inasumible. Cierto es que en la plantilla azulona hay salarios sustancialmente altos como el de Borja Mayoral y que pueden ser parejos a una posible ficha de Greenwood pero supondría una carga más y muy pesada para los cimientos de los despachos del Coliseum. El traspaso no se quedaría atrás, con un valor de mercado de cinco millones de euros por el portal transfermarkt en el Getafe piensa que supondría una cantidad mayor, más del doble, algo de nuevo inasumible.

Es pronto, estamos en noviembre y en el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid quieren moverse rápido pero sin cometer ningún error de precipitación. Hay tiempo para seguir viendo el progreso de Greenwood en el Coliseum y tomar decisiones. Es un futbolista de veintidós años y con una perspectiva de futuro muy interesante, el margen de revalorización existe pero en el Getafe tendrán que tirar de ingenio financiero y astucia para poder emprender una operación de este calibre.