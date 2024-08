El sueco Armand Duplantis bate el récord del mundo de pértiga con 6,25

El sueco Armand Duplantis estableció anoche en el estadio Saint Denis de París un nuevo récord mundial de salto con pértiga con 6,25, un centímetro más que su anterior plusmarca.

Duplantis declaró que el "mayor sueño" que tenía de niño era batir el récord del mundo en una cita olímpica y lo ha conseguido cumplir ante la mirada de 80.000 espectadores en el Estadio de Francia y "canalizando la energía" que le daban.

En el Estadio de Francia, abarrotado de público en sus gradas, Duplantis siguió agrandando su leyenda con otro nuevo triunfo en el salto con pértiga, el segundo olímpico, además con récord del mundo (6,25 metros), tras un concurso en el que no tuvo rival.

Todavía me cuesta asimilarlo

"Aún no he asimilado lo fantástico que fue ese momento. Es una de esas cosas que no parecen reales, una experiencia fuera del cuerpo. Todavía me cuesta asimilarlo. El mayor sueño desde niño era batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos y lo he cumplido", dijo Duplantis, en conferencia de prensa.

Con todas las demás competiciones finalizadas en el estadio, el sueco fue el centro de atención durante unos minutos en los que decidió tratar de asaltar su propio récord del mundo.

"Intenté aclarar mis pensamientos todo lo que pude. El público se estaba volviendo loco. Había tanto ruido que parecía un partido de fútbol americano. Tengo algo de experiencia en estadios con capacidad para cien mil espectadores, pero nunca he sido el centro de atención. Solo intentaba canalizar la energía que todos me daban y me daban mucha. Funcionó", señaló el sueco, que no descarta buscar en un futuro un nuevo récord.

"Creo que puedo volver a hacerlo, pero ahora mismo me da igual. Estoy muy feliz, voy a disfrutar mucho de esto. Tengo aquí a mi familia, a mi chica, a algunos de mis mejores amigos. Voy a disfrutar al máximo de esto. No me importa nada más que el momento presente ahora mismo", confesó.

"No sé cómo se gestiona esto. En el salto con pértiga siempre he tenido mucha confianza en mis capacidades", concluyó.