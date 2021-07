Pablo Carreño, tras ganar el bronce olímpico: "Es una de las mayores satisfacciones de mi vida"

Pablo Carreño ha conseguido este sábado una nueva medalla olímpica para España. El asturiano se hizo con la medalla de bronce, que sabe a oro, tras vencer al serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, en el partido por el tercer puesto de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputado en el Parque de Tenis de Ariake, en tres sets, por 6-4 y 6-7 (6) y 6-3.

Carreño explica en los micrófonos de Onda Cero que ganar la medalla ha sido "una sensación increíble". Asegura que después de perder el segundo set se ha venido "un poco abajo", pero ha sido muy importante para él "todo el apoyo" que ha recibido "fuera de la pista".

"En ningún momento he visto el partido claro", comenta el español que asegura que su torneo "ha sido para enmarcarlo". "Me he dado una lección a mí mismo de que todo puede pasar. Este premio es muy importante y espero que la gente lo haya disfrutado", señala el tenista.

Carreño termina diciendo que estos Juegos Olímpicos ha sido "una de las mayores satisfacciones de mi vida. Una recompensa enorme a todo el esfuerzo".